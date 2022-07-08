Johnny Depp’in yeni projesi belli oldu: Ünlü oyuncu Netflix projesi ile setlere dönüyor

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile girdiği hukuî mücadelden sonra ilk defa bir filmde başrolde yer alacak. Oyuncu, Netflix tarafından finanse edilen dönem filminde Fransa Kralı XV. Louis olarak setlere dönüyor.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz aylarda eski eşi Amber Heard’e karşı verdiği mücadeleyle sık sık gündeme gelen Johnny Depp’in nihayet ilk projesi belli oldu.

Boşandığı eşi Amber Heard, 2018 yılında kaleme aldığı bir makalede, kendisine fiziksel ve cinsel şiddet uyguladığını iddia edince ünlü aktör iptal kültürü ile karşı karşıya kalmıştı. Fantastik Canavarlar ve Karayip Korsanları gibi başrolde yer aldığı projelerden çıkarılan Depp zor günleri nihayet atlatmış görünüyor.

Geçtiğimiz aylarda Amber Heard’e karşı iftira davasını kazanan ve kamuoyu önünde kendini aklamayı başaran aktörün bir süredir hangi proje ile setlere döneceği merakla bekleniyordu.

DÖNEM FİLMİNDE ROL ALACAK

Nihayet haftalar süren ve iddialarıyla kamuoyunu şoke eden davadan beri ilk film projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, ‘La Favourite’ adlı bir Fransız dönem filminde rol alacak.

Depp; hem filmi yönetecek hem de ana karakter, Kral Louis’in metresi Jeanne du Barry’yi oynayacak olan Maiwenn Le Besco ile birlikte başrolde yer alacak.

Le Besco daha önce de ‘Polisse’ ve ‘Mon Roi’ gibi eleştirmenlerce beğenilen filmleri yöneterek dikkat çekmişti. Bu yaz çekilmesi planlanan film, Depp’in ilk Fransızca filmi olacak. Filmin 2023 yılında da vizyona girmesi bekleniyor.

NETFLIX’TEN FRANSIZ FİLMLERİNE YATIRIM

Filmin bütçesi belirsiz olsa da Depp’in normalde herhangi bir rol için 20 milyon dolarlık bir başlangıç ücreti aldığı biliniyor.

Depp, son olarak savaş fotoğrafçısı W. Eugene Smith’i canlandırdığı Minimata ile 2020’de beyaz perdede görünmüştü. Film, 11-13 milyon dolar aralığında bir bütçeyle dünya çapında 1,7 milyon dolar gibi yetersiz bir hasılat elde ederek başarısız oldu. Hatta bunun üzerine Depp’in yapım şirketine para ödediği de konuşulmuştu.

Netflix kısa süre önce Fransız filmlerine yaklaşık 40 milyon dolar yatırım yapma konusunda anlaştı.

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