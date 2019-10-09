Kaçış 3: Kıyamete Çağrı prömiyer yaptı

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda dört sezondur seyirci ile buluşan #Cehennem oyununun yazarı Jennifer Haley'in internet üzerindeki video oyunlarına bağımlı gençlerin ilgisiz anne babaları için uyarı niteliğinde mesajlar barındıran oyunu, “Kaçış 3: Kıyamete Çağrı” sanal gerçeklik ile gerçek hayat arasında zamanla incelen çizgiyi seyirciye alacakaranlık gerilimiyle sunuyor.
Oyundaki karakterlere Ahmet Mark Somers, Rüyam Perihan Dirin, Aslı Büşra Sarınç ve Enis Daniş hayat veriyor.
8 Ekim Salı akşamı prömiyerini gerçekleştiren oyun 19 Ekim Cumartesi gününe dek Üsküdar Tekel Sahnesi’nde seyirciyle buluşmaya devam edecek.
Jennifer Haley’in yazdığı oyunu Eda Söylerkaya çevirdi. Oyunun rejisörlüğünü Metin Belgin üstlendi. Dekor tasarımı Hakan Dündar’a, küstüm tasarımı Gülhan Kırçova’ya, ışık tasarımı Yakup Çartık’a, göresl efekt tasarımı ise Erkan Cerit’e ait.