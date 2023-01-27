Konya’yı ziyaret eden Alman YouTuber: Şoktayım, kalbim kırık

onya'yı ziyaret eden Alman gezgin ve Youtuber Franziska Niehus, 5 bin yıllık tarihi olan Sille Mahallesi'ndeki mağara kiliseleri gezdi. Üzerine yazı yazılmış ve adeta çöpe dönmüş tarihi mağaraların bakımsızlığına sitem eden Niehus, "Şoktayım. Kalbim kırık. İnsanların böylesi bir yere nasıl böyle davranabildiklerini kesinlikle anlamıyorum" dedi.

Müslüm EVCİ

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Türkiye’nin 81 ilini dolaşan Almanya doğumlu Franziska Niehus, YouTube’deki Travelcomic adlı kanalında, Türkiye’nin farklı şehirlerini sarı renkli aracıyla gezerek, şehirlerin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yemek kültürlerini de anlatıyor.

Geçen günlerde Konya’yı da gezen Niehus, çektiği görüntüleri YoTube hesabında yüzbinlerce takipçisiyle paylaştı.

Mevlâna Müzesi’nin yanı sıra Çatalhöyük gibi tarihi yerleri gezen Niehus, Konya’nın meşhur lezzeti etli ekmeğe de övgüler dizdi.

TARİHİ MAHALLEDE GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞAŞIRDI



Son olarak 5 bin yıllık geçmişi bulunan Sille Mahallesi’ni de gezen Franziska Niehus, burada bulunan ve M.S.150-200 yıllarında yapıldığı tahmin edilen mağara kilisesinde gördükleri karşısında şaşkına uğradı.

Duvarlarına yazılar yazılmış ve çöpler atılmış olan tarihi mağaraların bakımsız halini takipçileriyle paylaşan Niehus, gördüğü manzaraya tepki gösterdi.

“KALBİM KIRIK”

Mağaralardaki bakımsızlığı ‘tarihe saygısızlık’ olarak niteleyen Niehus, şunları söyledi:

“Şoktayım. Kalbim kırık. İnsanların böylesi bir yere nasıl böyle davranabildiklerini kesinlikle anlamıyorum. İnsanlar bir kâğıt parçası gibi üzerlerine biniyor. Kolay bir şekilde yenileyebilirmişiz gibi. Hayır böyle tarihi bir yeri yenileyemezsiniz. Duvarlarda tablolar bile görebiliriz. Harika olan şey şu ki kimsenin sponsoru değilim. Size bu yerler hakkında gerçekten ne hissettiğimi söyleyebilirim. Hiçbir şey güzel değilken. Her şeyin ne kadar güzel ve harika olduğunu söylemek için burada değilim. Bu mağara harika ama daha fazla saygıya ihtiyacı var. Burası bir zamanlar burada yaşayan uygarlıkların yuvasıydı. Birkaç yıl sürebilecek bazı isimleri yazmak için buraya gelip kasten burayı mahvetmenin gerçekten saygısız olduğunu düşünüyorum. Burası yüzyıllarca vardı.”

40 MAĞARA BULUNUYOR

Sille, Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin yıllık bir Rum Mahallesi. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma eserler barından Sille’de bulunan mağaraların ise M.S.150-200 yıllarında yapıldığı tahmin ediliyor. Sille kentsel sit alanı içerisinde yer alan bu mağaralar, arkeolojik tescilli mağaralardır. Sille’de 40 mağara ve 2 adet de mağara kilise bulunuyor.