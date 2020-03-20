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Kültür ve Turizm Bakanlığı halkın sokağa çıkmaması için gösterileri internet üzerinden erişime sundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı halkın sokağa çıkmaması için gösterileri internet üzerinden erişime sundu
Corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına aldı. Pek çok etkinlik, gösteriler, spor müsabakaları iptal edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da, halkın sokağa çıkmaması için gösterileri YouTube üzerinden yayınlamaya başladı.
Kültür Sanat 20 Mart 2020 - 16:15

Kültür ve Turizm Bakanlığı, gidilmesi yasaklanan, opera, bale gibi gösterileri YouTube kanalı üzerinden yayınlamaya başladı. Halkın evde sıkılmasının önüne geçilmesi kapsamında yayınlanan bu gösteriler hakkında, Devlet Opera ve Balesi, Kültür Turizm Bakanlığı resmi bir açıklama yaptı.
Açıklamada “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün çocuklar ve yetişkinlere yönelik sanat etkinliklerinin seçkin örneklerini YouTube kanalımızdan erişiminize açtık” denildi… Şu an için yayınlanan performansların arasında 3 opera gösterisi ve 2 bale gösterisi var. İlerleyen günlerde diğer gösterilerinde ekleneceği açıklandı.

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