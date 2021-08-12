Restoranda sergilenen 100 milyon dolarlık Picasso eserleri müzayedeye çıkıyor

20 yılı aşkın bir süredir Las Vegas'ta bir restoranda sergilenen on bir Pablo Picasso eseri, sanatçının 140. doğum gününden sadece iki gün önce, ekim ayında müzayedeye çıkacak.

SOZCU.COM.TR

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MGM Resorts’un sanat koleksiyonunun bir parçası olan parçalar, uzun zamandır Bellagio’daki Michelin yıldızlı Fransız ve İspanyol restoranının demirbaşıydı. Ancak MGM Resorts, Las Vegas’ı sanat alanında da öne çıkarmak için Sotheby’s ile bir iş birliği yaparak değerli tabloları satışa çıkarma kararı aldı.

Satışı organize eden Sotheby’s müzayede evine göre, tablolar, kağıt üzerine çalışmalar ve bir seramik eseri içeren koleksiyonun toplam değeri tahminen 104,2 milyon dolar.

Sotheby’s başkanı Brooke Lampley yaptığı açıklamada, “Bu, Picasso’nun 1917’den 1969’a kadar olan eserlerini içeren ansiklopedik bir koleksiyon. Koleksiyon bize, sanatçının kariyerindeki inanılmaz çeşitlilik ve zenginliğin güzel ve kapsamlı bir görünümünü sunuyor” dedi.

EN ROMANTİK ESERLERİ DE SATIŞTA

Satıştaki diğer eserler arasında, Las Vegas’taki restoranın barının arkasında asılı olan 1969 tarihli “Buste d’homme”; Paris’in Nazi işgali sırasında boyanmış bir natürmort olan “Nature morte au panier de Fruits et aux fleurs”; ve 1954’te yaptığı beyaz pişmiş toprak kap “Aiguière -Visage” da yer alıyor.

Koleksiyon kapsamındaki 11 eser arasında, sanatçıyla yıllarca süren bir ilişkisi olan genç Fransız model Marie-Thérèse Walter’ı yansıttığı yağlı boya tablosu “Femme au béret rouge-orange” da yer alıyor. Picasso’nun kızı Maya’nın annesi olan Walter’ın portreleri, canlı renkleriyle dikkat çekiyor.

Lampley Walter’ın yer aldığı tabloları şu şekilde yorumluyor: “Marie-Thérèse dönemini seviyorum çünkü bu, Picasso’nun kariyerinin en alışılmadık biçimde samimi ve romantik dönemi.”

ŞEHRİ, SANAT MERKEZİ OLARAK KONUMLANDIRMAYA ÇALIŞIYOR

Sotheby’s’e göre Picasso müzayedesi, Las Vegas’ta şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en önemli güzel sanatlar satışı olacak. Lampley, hareketin MGM Resorts’un kumar ve eğlenceyle tanınan şehri daha geniş bir sanat merkezi olarak yeniden konumlandırma girişimlerinin bir parçası olduğunu söyledi.

Geçen ağustos ayında, MGM Resorts, Temmuz 2020’de bir önceki yıla göre Las Vegas ziyaretçi sayısında yüzde 61’lik bir düşüş yaşarken işgücünün dörtte birine denk gelen 18.000 çalışanını işten çıkardı. Bu ay, MGM Resorts International, seyahatteki artış nedeniyle ikinci çeyrek kazançlarında bir toparlanma bildirdi.

MGM Resorts’tan Ari Kastrati yaptığı açıklamada, “Mevcut portföyümüzün genişliğini koruyan ve yeterince temsil edilmeyen topluluklardan sanatçılara daha fazla ses veren daha da kapsayıcı bir koleksiyon oluşturmakta kararlıyız” dedi.

Ayrıca Sotheby’s, restoranda müzayededeki eşyaların yerini alacak 12 başka Picasso sanat eserinin hâlâ bulunduğunu da doğruladı.

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