Sadri Alışık’ın hiç bilinmeyen filmi gün yüzüne çıktı

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Sadri Alışık’ın 92 sayfalık ve 178 sahnelik Ayyaş filminin sadece 42 sahnesi çekilebilmiş durumda. Çeşitli İstanbul manzaralarının çekimi dışında, sadece hapishane hücresinde, barda, hastanede ve tiyatro kulisinde geçen sahneler çekilebilmiş. Senaryonun yazım tarihi, senaryonun son sayfasında belirtildiği üzere, 18 Eylül 1975. Erakalın'ın o günlerde yakın çevresine filmden bir hayli ümitli olduğunu, yurt içi ve dışı festivallerde ödül almayı ümit ettiğini söylediği biliniyor.

YILDIZ İSİMLER YER ALIYOR

Filmin öyküsüne göre; Salih (Sadri Alışık), Ferha (Muhterem Nur) ve Ferha'nın kızı Selma (Gönül Yazar) bir tiyatro kumpanyasında çalışmaktadırlar. Dönemin ünlü kantocularından Ferha, gösterilerden birinde kalp krizi geçirir ve sahneye çıkamaz. İzleyiciler alkış kıyamet salonu inletince, yerine mecburen kızı Selma çıkar. Daha önce hiç kanto yapmamış olan Selma, başlarda bocalasa da seyircinin de coşkusu ile sahnede yıldızlaşmaya başlar. O gün gösteri bittikten sonra Salih, sadece tiyatroya annesine yardıma gelen bu genç ve güzel kıza hem sesinin güzelliğinden dolayı hayranlık duyar hem de günler geçtikçe âşık olur. Günler sonra anne tekrar kalp krizi geçirir ve doktor (Renan Fosforoğlu) çok vaktinin kalmadığını söyler. Selma yıkılır. Ferha, Selma'yı Salih'e emanet edip son nefesini verir.



KLASİK MUTLU SON YOK

Salih ve Selma hayatlarını ve işlerini düzene sokmak için ve evlenirler. Tam her şey yoluna girmiştir ki ünlü organizatör Ferit Bey (Ekrem Bora), bir akşam tiyatroya gelir. Selma'nın sesine ve gösterisine bayılır. Ona kendisi için çalışmasını teklif eder. Salih, bu kadar büyük bir işin içine girerse, tüm düzenlerinin bozulacağını söyler. Selma ise “Hep bu tiyatroda mı şarkı söyleyeceğim?” diyerek Ferit Bey'in teklifini kabul eder. Bu dakikadan filmin sonuna kadar Salih, Selma'yı çok sevmesinden kaynaklı büyük bir kaybetme korkusuna kapılır. Bu nedenle alkole başlar. Gün geçtikçe daha çok içerek filme adını veren bir “Ayyaş”a dönüşür. Bu dönüşümde en büyük pay, “içkilerin kraliçesi” lakaplı Leyla (Çolpan İlhan) adlı bar sahibi kadın ve onu kendine sürekli borçlandırıp varını yoğunu alkole yatırmasına sebep olan Dut Ali’dir (Senih Orkan). Ayyaş'ın klasik Yeşilçam filmlerinin aksine mutlu bir sonu bulunmuyor. Senaryonun ilk sayfalarında çeşitli İstanbul sahnelerinden sonra okuduğumuz ilk sahne hücrede geçiyor. Salih, kederli sesi ile hikâyesini, alkolün tuzağına düştükten sonra başına gelenleri anlatıyor. Bilinmeyen filmin hikâyesi ve fotoğrafları ilk kez kültür, sanat ve edebiyat dergisi İzdiham'ın yeni sayısında işlendi. Dergi, kapaktan duyurduğu filmin ayrıntılarını iç sayfalarına sinema arşivcisi Erhan Tuncer ile taşıdı.