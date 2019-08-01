Uluslararası nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘uluslararası’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Uluslararası nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘uluslararası’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'uluslararası'dır. Uluslararası mı, uluslar arası mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘uluslararası’dır.

ULUSLARARASI NE DEMEK: Çeşitli milletlerin arasında yapılan, milletlerin arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletlerarası, beynelmilel, enternasyonal.

ULUSLARARASI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “uluslararası, uluslar arası” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı uluslararası şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

uluslar arası (Yanlış kullanım)

uluslararası (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Uluslararası bir kongreye davet edildi. ”