Yönetmen James Cameron, altı saatlik filmler planlıyor

Hollywood'un önde gelen yönetmeni, geleceğin filmlerinin iki şekilde olabileceğini tahmin ediyor. İzleyiciler altı saatlik versiyonun keyfini çıkarabilir veya iki saatlik bir versiyon için sinemaya gidebilir.

Sozcu.com.tr

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Titanic ve Avatar’ın Oscar ödüllü yönetmeni James Cameron, Netflix gibi yayın şirketlerinin neden olduğu film endüstrisinde neden olduğu kaostan keyif aldığını söyledi.

Genellikle filmlerini küçük ekranlara koymadan önce sinemalara koyan geleneksel Hollywood stüdyolarının, yayın akışlarının yanında başarılı olması gerektiğini söyledi. 67 yaşındaki Kanadalı yönetmen Variety dergisine önümüzdeki yıllarda genişletilmiş bir sinema biçimi görmeyi beklediğini de belirtti:

“Aynı anda altı saat uzunluğunda ve iki buçuk saat uzunluğunda bir film yapmak istiyorum. Aynı film altı saate yayınlayabilir veya sinemaya gidip bu deneyimin daha yoğun, sürükleyici bir versiyonunu yaşayabilirsiniz. Biri roman, biri film. Neden? Bu platformları daha önce yapılmamış şekillerde kullanalım.”

İŞLERİN KAOTİK OLMASI HOŞUMA GİDİYOR

Pandemi sırasında sinemaların zorunlu olarak kapatılması, çok sayıda büyük bütçeli filmin çıkış tarihini erteledi, programları aksattı ve Netflix, Amazon Prime gibi yayın şirketlerine bir teşvik verdi.

Cameron, altmışların çocuğu olarak geleceğe baktığında ısrar etti. Cameron, Avatar’ın bir dizi devam filmine girişti ve sırayla dört büyük bütçeli 3D film çekmeye çalıştı: “Korkmuyorum. Değişikliği severim, işlerin kaotik olması hoşuma gidiyor.”

Geleneksel bir Hollywood stüdyosu olan Fox, dört devam filmini finanse ediyor. 2009’da vizyona giren orijinal Avatar filmi, Cameron’ın önceki rekor sahibi Titanic’i geçerek tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu.

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