4N1K İlk Aşk 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Ekranların merakla takip edilen yeni yaz dizisi 4N1K İlk Aşk'tan yeni fragman geldi. Her Cuma akşamı yeni bölümleri ile FOX TV ekranlarında sevenleri ile buluşan dizinin başrollerinde Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Cihan Şimşek ve Sina Özer yer alıyor. İşte 4N1K İlk Aşk 4. yeni bölüm fragmanı...

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4N1K İlk Aşk’ın 3. son bölümünde neler yaşandığını hatırlayalım: Akşam Barış'la aynı odada uyuduklarını itiraf edemeyen Yaprak, onun serbest kalmasını sağlayamaz. Üstelik anne ve babası Barış'ın erkek arkadaşı olduğunu karakolda herkese ilan etmiştir. Ali başta olma üzere tüm ekip bu duruma çok bozulur.

4N1K İLK AŞK 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI TIKLA İZLE

Yaprak, hem onları Barış'ın erkek arkadaşı olmadığına, hem de suçsuz olduğu için onu kurtarmaları gerektiğine ikna etmek zorundadır. Müdür, Melike Hanım'a evlenme teklifi etmeye karar vermiştir. Ece ise tüm duyduklarını yanlış anlar ve babasının annesi ile tekrar evleneceklerini zannedip, o da plana dahil olur. Ancak olaylar babasının peşine takılan Ece ve müdür için beklenmedik bir şekilde gelişir.

Barış'ı ceza almaktan kurtarmak için Yaprak çeteyi harekete geçirir. Tek tek şikayetçilere giderek şikayetlerini geri almaları için onları ikna etmeye çalışırlar. Ali ile Yaprak arasında her ikisini de şaşırtan bir yakınlaşma yaşanırken, esas sürprizin büyüğü Barış'tan gelir. Ali ise sonunda kız arkadaşı ile tanışması için Yaprak'ı buluşmaya çağırır.