4N1K İlk Aşk 6. yeni bölüm fragmanı geldi! 4N1K İlk Aşk 5. son bölüm izle Ali öldü mü?

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4N1K İlk Aşk 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni tanıtım yeni bölümün son derece heyecanlı geçeceğini kanıtlar nitelikte.Bıçaklanan Ali hastaneye yetiştirilecek mi? İşte 4N1K İlk Aşk 5. son bölüm izleme linki ve son bölümde neler olmuştu? sorusunun yanıtı…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yaprak'ın zamanında müdahalesi Ali'yi gitmekten vazgeçirmiştir. Ancak Yaprak'ın söyledikleri Ali'nin kalbini ona açmasını iyice imkansız hale getirir. Tekrar bir araya gelen ekip önce Barış'a aklını başına getirecek bir oyun hazırlarlar. Sonra da Ali, Bade'ye hayatının dersini verir. Kendini aklamaya çalışan Ela, Tekin'i suçsuzluğuna inandıramaz. Bulduğu ipucu da boş çıkar. Üstelik bir de kapkaça uğrar.

İmdadına Ali ve Tekin yetişir. Ancak çantasını kaptırır, içinde Ali'den ayrıldığından beri her şeyi yazdığı günlükte vardır. İstedikleri parayı bulamayan bir de üstüne dayak yiyen kapkaççılar defteri ele geçirir. Bunu Tekin'e şantaj için kullanırlar. Üstelik işin içinde Ali'yi de çekerler. Okulda ise turnuva heyecanı vardır. Okul gezisine giden öğrenciler müsabakaya katılırlar. Gezi herkes için sürprizlerle dolu geçerken her şeyden habersiz Ali büyük tehlikededir.

Fankuşlar, size bir müjdemiz var! #4N1K2 10 Ağustos'ta yeniden vizyona giriyor. pic.twitter.com/ktRFbMbUdr — 4N1K İlk Aşk (@4n1kfox) 7 Ağustos 2018

4N1K YENİ BÖLÜM FRAGMANI

4N1K SON BÖLÜM İZLE