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4N1K İlk Aşk 6. yeni bölüm fragmanı geldi! 4N1K İlk Aşk 5. son bölüm izle Ali öldü mü?
4N1K İlk Aşk 6. yeni bölüm fragmanı geldi! 4N1K İlk Aşk 5. son bölüm izle Ali öldü mü?
Fox TV'nin yaz dizilerinden 4N1K İlk Aşk 6. yeni bölüm fragmanı geldi! Başrollerini Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Cihan Şimşek ve Sina Özer'İn paylaştığı dizinin yeni tanıtımında arkadaşları bıçaklanan Ali'yi hastaneye yetiştirmeye çalışıyor. 4N1K İlk Aşk 5. son bölüm izleme linki ve yeni gelişmeler haberimizde...
Magazin 8 Ağustos 2018 - 09:01

4N1K İlk Aşk 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni tanıtım yeni bölümün son derece heyecanlı geçeceğini kanıtlar nitelikte.Bıçaklanan Ali hastaneye yetiştirilecek mi? İşte 4N1K İlk Aşk 5. son bölüm izleme linki ve son bölümde neler olmuştu? sorusunun yanıtı…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yaprak'ın zamanında müdahalesi Ali'yi gitmekten vazgeçirmiştir. Ancak Yaprak'ın söyledikleri Ali'nin kalbini ona açmasını iyice imkansız hale getirir. Tekrar bir araya gelen ekip önce Barış'a aklını başına getirecek bir oyun hazırlarlar. Sonra da Ali, Bade'ye hayatının dersini verir. Kendini aklamaya çalışan Ela, Tekin'i suçsuzluğuna inandıramaz. Bulduğu ipucu da boş çıkar. Üstelik bir de kapkaça uğrar.

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İmdadına Ali ve Tekin yetişir. Ancak çantasını kaptırır, içinde Ali'den ayrıldığından beri her şeyi yazdığı günlükte vardır. İstedikleri parayı bulamayan bir de üstüne dayak yiyen kapkaççılar defteri ele geçirir. Bunu Tekin'e şantaj için kullanırlar. Üstelik işin içinde Ali'yi de çekerler. Okulda ise turnuva heyecanı vardır. Okul gezisine giden öğrenciler müsabakaya katılırlar. Gezi herkes için sürprizlerle dolu geçerken her şeyden habersiz Ali büyük tehlikededir.

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4N1K YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

 

4N1K SON BÖLÜM İZLE

Son güncelleme: 09:03 - 08.08.2018
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