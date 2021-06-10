Aleyna Tilki’nin hayalindeki erkek

Aleyna Tilki, İbrahim Selim’in YouTube’da yayınlanan programına konuk oldu. Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Tilki, “Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?” sorusuna yanıt verdi.

“VİZYONLU AYICIKLAR İSTİYORUM”

Tilki, “Önceden beni tanıyor olması lazım. Bana ismini gizleyerek ayıcıklar, çiçekler yollaması lazım… Evimi öğrenemez de kulisime, işe gittiğim yerlere çiçekler özellikle ayıcıklar, oyuncaklar gönderecek. Ben de ‘Bu kim?’ diye merak edeceğim ama vizyonlu ayıcıklar istiyorum, vizyonsuz ayıcıklar istemiyorum. Sonra bir gün artık kim olduğu çıkacak ortaya. Hemen numaramı alacak ama bilmiyorum nasıl alacak… Ardından bir yer ayarlayacak ama tek buluşmak istemem, hemen baş başa kalamam. Arkadaş ortamında buluşalım. Gelirken bir şey getirmesin ancak sonrasında ‘Görüşmemiz çok güzeldi’ diye ayıcık yollasın” ifadelerini kullandı.

“KEKO VE BİRAZ MAÇO OLSUN”

Buluşacağı kişinin karakterinin nasıl olması gerektiğini de açıklayan şarkıcı, “Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak” dedi.

“KALBİNDEN KONUŞSUN İSTERİM”

21 yaşındaki Aleyna Tilki, “Hangi davranış seni o kişiden soğutur?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Olduğu gibi gözükmemesi ve boş konuşması, konuşmamayı bilmemesi… Çünkü ben dolu sohbet etmeyi severim. Hangi konu olursa olsun konuştuğumuz konuda bilgili olsun, o konuyu içselleştirsin isterim. Yarattığı kişiden konuşmasın, kalbinden konuşsun isterim. Böyle olmadığı zaman kaçarak uzaklaşıyorum. Bu durumla çok karşılaşıyorum, çok aptal insan var.”

TAKINTISINI AÇIKLADI

Tilki, “Bir takıntın var mı?” sorusunu ise, “Var, çok takıntılıyım ama işimle alakalı bir tanesini söyleyeyim; tenimin beyaz olması. Tenimi kontur yapacağım diye boyarlarsa kıyamet kopar. Güneşte biraz yanayım hemen ağlıyorum. Böyle şeylerde takıntılıyım. Bir şey çok düzenli gözüktüğü zaman ise bozarım” şeklinde cevapladı.

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