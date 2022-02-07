Ali Atay, Hazal Kaya’yı aldattı iddiası

'2. Sayfa' adlı magazin programının Instagram hesabında isim verilmeden ünlü bir erkeğin, eşini aldattığı öne sürüldü. Bu iddianın ardından Hazal Kaya ile evli olan Ali Atay sosyal medyada gündem oldu.

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Dün akşam saatlerinde ‘2. Sayfa’nın Instagram hesabından yapılan “Bir de örnek çift diyorduk! Bir de bu aralar yıl dönümlerini kutlayacaklar… Zavallı kız kocasının gizli çapkın olduğunu nereden bilsin. Gizlide olan gizli kalmıyor maalesef” paylaşımı gündeme bomba gibi düştü.

Gözler dün evlilik yıldönümlerini kutlayan Hazal Kaya ile Ali Atay’a çevrildi ve çift Twitter’da TT oldu.

Bugün ise bu ‘ihanet’ iddialarında ünlü çiftten olay bir gönderme geldi.

Hazal Kaya, Netflix’te yayınlanacak olan yeni dizisinin duyurusunu yaptı. Ali Atay da eşi Hazal Kaya’ya “Helal olsun sevgilime be! Gurur duyuyorum” tweet’ini attı.

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