Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşındadır?

Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Çarpışma dizisinde, Kerem Korkmaz karakterini canlandıran Alperen Duymaz, hayranlarının karşısına Zemheri dizisiyle çıkıyor. Alperen Duymaz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler...

Alperen Duymaz, 1992 doğumludur. Tatlı Küçük Yalancılar ile oyunculuk kariyerine adım atan Alperen Duymaz hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. İlk dizisi, Tatlı Küçük Yalancılar ile oyunculuğa adım atan Alperen Duymaz daha Sonra Acı Aşk dizisi ile kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

Alperen Duymaz şimdilerde ise Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buse Kahraman, Furkan Kalabalık gibi isimlerin yer aldığı Çarpışma dizisinde Kerem karakterini canlandırmaktadır. Alperen Duymaz 1.82 metre boyunda, 73 kilo ve Akrep burcudur.

Alperen Duymaz’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Çarpışma (Kerem) (TV Dizisi)

2017 – 2018 – Çukur (Emrah) (TV Dizisi)

2017 – Direniş Karatay (Kutay) (Sinema Filmi)

2016 – Bodrum Masalı (Ateş) (TV Dizisi)

2015 – Acı Aşk (Ali) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Cesur)(TV Dizisi)