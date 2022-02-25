Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir araya geldi

1998’de tutkulu bir aşk yaşayan Arda Kural ile Yıldız Asyalı, 24 yıl sonra bir araya geldi. Yıldız, kendisini izlemeye gelen Arda Kural için 'Kimler Geldi Kimler Geçti' şarkısını okudu.

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Geçirdiği zor günlerin ardından iyileşen ve yeniden oyunculuk yapmaya başlama kararı alan Arda Kural, ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ dizisinde birlikte rol aldığı Yıldız Asyalı’ya o dönem aşık olduğunu ve aşk acısı çektiğini söyledi.

Arda Kural, geçen gün konuk olduğu ‘2. Sayfa’ programında “Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da. Ayrıldıktan sonra iki yıl kendime gelemedim” dedi.

Yıldız Asyalı da Kural’ın bu sözlerine karşılıksız kalamayarak “Öyle bir duygu ben daha hiç yaşamadım. Bizi ayırdılar. İşin içinde her şey vardı. Biz onunla normal bir arkadaşlık geçiremedik, zordu. Arda’yı karşımda görsem elim ayağım titrer” ifadelerini kullandı.

Yıllar geçmesine rağmen birbirlerine olan sevgilerini kaybetmeyen Kural ve Asyalı, dün akşam bir araya geldi. Kural, dün akşam Asyalı’nın sahne aldığı mekana giderek eski aşkını izledi. O anları da Instagram hesabından yayınladı.

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