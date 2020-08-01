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Yıldız Asyalı eşi Kerem Saka’dan ayrıldı. İlk açıklaması ‘Resmi nikahımız yoktu, sadece düğün yapmıştık’ oldu…
Yıldız Asyalı eşi Kerem Saka’dan ayrıldı. İlk açıklaması ‘Resmi nikahımız yoktu, sadece düğün yapmıştık’ oldu…
Oyuncu Yıldız Asyalı, 29 Haziran’da yönetmen Kerem Saka ile Bodrum’da nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde sorunlar yaşayan çift, önceki gün evlerini ayırdı.
Magazin 1 Ağustos 2020 - 08:01

Yaşanan bu sürpriz gelişme sonrasında gözler çifte çevrildi. Sadece 30 gün süren evlilik ardından boşanma kararı alan ikiliden Yıldız Asyalı, ayrılığın nedenini ‘2. Sayfa' programına şu sözlerle anlattı:

“Havyan barınağından bir köpek sahiplendim. Kerem'in bana verdiği 1000 lira ile nakliye ücretini ödeyerek köpeğime kavuştum. Kerem buna çok kızdı ve beni sürükleyerek evden attı. Bu olaydan sonra benim için Kerem sayfası kapandı, bitti. Zaten resmi nikahımız yok, sadece düğün yapmıştık”