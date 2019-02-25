Atakan Çelik kimdir? Atakan Çelik nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Organize İşler 2: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Bahadır karakterini canlandıran Atakan Çelik hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Atakan Çelik kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ATAKAN ÇELİK KİMDİR?

Atakan Çelik, 3 Şubat 1990 tarihinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde dünyaya gelmiştir. BKM Mutfak ekibinin Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 adlı komedi programının 2. kuşak oyuncuları arasında yer alan oyuncu şimdilerde Organize İşler 2: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Bahadır karakterine hayat vermektedir. Atakan Çelik, 1.77 metre boyunda 73 kilo ve Kova burcudur.

Atakan Çelik’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Bahadır) (Sinema Filmi)