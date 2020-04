Ayşenil Şamlıoğlu kimdir? Ayşenil Şamlıoğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler dizisinde Nimet Atahanlı karakterini canlandıran Ayşenil Şamlıoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ayşenil Şamlıoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU KİMDİR?

Ayşenil Şamlıoğlu, 20 Mart 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Fakültesi'ne girmiş ancak öğrenimini yarıda bırakarak Almanya Frankfurt'ta dil eğitimi almıştır.

Almanya'da tiyatro ile ilgilenmiş ve burada tiyatro topluluklarında yer almıştır. Daha sonra Türkiye'ye dönüş yapan Ayşenil Şamlıoğlu ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde eğitim gördüğü dönem yine eğitimini yarıda bıraktı. Ardından Anadolu Ajansı'nda 1 sene çalışmış ve özel bir reklam ajansı'nda çizim ile ilgilenmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Şamlıoğlu, 1982 yılında Adana Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak göreve başladı. 1988 – 1989 seneleri arasında Hacettepe Üniversitesi'nde tiyatro dersleri vermiştir.

Bir dönem Devlet Tiyatroları Genel Sekreterliği görevinde de bulunan Ayşenil Şamlıoğlu, 29 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi.

Kameralar karşısına ilk kez 1993 yılında yayınlanan Ferhunde Hanımlar dizinde canlandırdığı Meftune karakteri ile geçen Ayşenil Şamlıoğlu; Bizim Evin Halleri , Kırlangıç Fırtınası, Tatlı İntikam, Kocamın Ailesi, Medcezir, Galip Derviş, Çakıl Taşları, Bizim Yenge, Ay Lav Yu, Son Çıkış, Aydede, Son Çıkış, Jet Sosyete gibi pek çok yapımda rol almıştır.

Şimdilerde, Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler dizisinde Nimet karakterine hayat veren Ayşenil Şamlıoğlu, 1.60 metre boyunda, 67 kilo ve Balık burcudur.

Ödülleri:

1988 – Afife Jale filminde Kınar Hanım rolü ile Sanat Kurumu’nun En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü

1997 – Benimkinin Adı Regine (Pierre Ray), Sanat Kurumu Yılın Yönetmeni Ödülü

1998 – Kozalar (Adalet Ağaoğlu), İsmet Küntay En İyi Reji Ödülü

1998 – Ölüler Konuşmak İster (Melih Cevdet Anday), İsmet Küntay En İyi Reji Ödülü

2000 – Pazartesi Perşembe (Musahipzade Celal), İsmet Küntay En İyi Reji Ödülü

2000 – Pazartesi Perşembe (Musahipzade Celal), Çırağan Lions Kulübü – Türkan Kahramankaptan En İyi Yapım Ödülü

2000 – Pazartesi Perşembe (Musahipzade Celal), Sanat Kurumu En İyi Yapım Ödülü

2000 – Pazartesi Perşembe (Musahipzade Celal), Eleştirmenler Birliği En İyi Reji Ödülü

2000 – İstanbul Şehir Tiyatroları, Gayrı Resmi Hürrem (Özen Yula), Afife En Başarılı Yönetmen Ödülü

Ayşenil Şamlıoğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Hizmetçiler (Nimet) (TV Dizisi)

2020 – Jet Sosyete (Zahide) (TV Dizisi)

2019 – Aşk, Büyü vs. (Sinema Filmi)

2018 – Son Çıkış (Bediha) (Sinema Filmi)

2018 – Aydede (Dürdane) (Sinema Filmi)

2017 – Düğüm Salonu (Nebahat) (Sinema Filmi)

2017 – Kırlangıç Fırtınası (Fikret) (TV Dizisi)

2017 – Ay Lav Yu Tus (Metro) (Sinema Filmi)

2016 – Tatlı İntikam (Meliha) (TV Dizisi)

2016 – Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok (Sinema Filmi)

2015 – Yav He He (Sinema Filmi)

2015 – Niyazi Gül Dörtnala (Naciye) (Sinema Filmi)

2014-2015 – Kocamın Ailesi (Mukadder) (TV Dizisi)

2014 – Eyvah Eyvah 3 (Necla) (Sinema Filmi)

2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi (Kız Şevket) (Sinema Filmi)

2013 – Galip Derviş (Handan) (TV Dizisi)

2013 – Benimle Oynar mısın? (Suna) (Sinema Filmi)

2013 – Bebek İşi (Zehra) (TV Dizisi)

2013 – Aldırma Gönül (Hürrem) (TV Dizisi)

2012 – Kötü Yol (Güllü Hanım) (TV Dizisi)

2011 – Eyvah Eyvah 2 (Necla) (Sinema Filmi)

2011 – Sen De Gitme (Esma) (TV Dizisi)

2011 – Bizim Yenge (Mehpare) (TV Dizisi)

2010 – Prensesin Uykusu (Hacer) (Sinema Filmi)

2010 – Olmasa (Kendisi) (Sinema Filmi)

2010 – Çakıl Taşları (Hüsna) (TV Dizisi)

2009 – Ejder Kapanı (Ensar'ın Annesi) (Sinema Filmi)

2009 – Ay Lav Yu (Cate) (Sinema Filmi)

2009 – Ah Kalbim (Mualla Hanım) (TV Dizisi)

2008 – Meleğin Sırları (Sermin) (Sinema Filmi)

2008-2009 -Yol Arkadaşım (Hafize) (TV Dizisi)

2008 – Doktorlar (Zena) (TV Dizisi)

2007 – Fikrimin İnce Gülü (Arife) (TV Dizisi)

2006 – Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar (Saniye Hanım) (TV Dizisi)

2006 – Sınav (Gamze'nin Annesi) (Sinema Filmi)

2006 – İlk Aşkım (Nermin) (TV Dizisi)

2006 – Taşların Sırrı (Işık Hanım) (TV Dizisi)

2005 – Nefes Nefese (Aycan Hanım) (TV Dizisi)

2003 – İnşaat (Çocuğun Annesi) (Sinema Filmi)

2000-2005 – Bizim Evin Halleri (Emel Kısmet) (TV Dizisi)

2001 – O da Beni Seviyor (Rabia) (Sinema Filmi)

1993 – Ferhunde Hanımlar (Meftune) (TV Dizisi)