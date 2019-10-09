Benim Adım Melek oyuncuları kimler? İşte Benim Adım Melek dizisi oyuncularının isimleri…

Benim Adım Melek dizisi oyuncuları arasında Nehir Erdoğan ve Kutsi yer alıyor. Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Benim Adım Melek dizisinde tüm zorluklara rağmen çocukların için hayata sımsıkı tutunan bir kadının hikayesi anlatılıyor. Peki Benim Adım Melek Oyuncuları kimler, konusu ne?

Benim Adım Melek dizisi Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Başrolünde Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin yer aldığı dizi TRT 1'in yeni sezondaki iddialı yapımları arasında yer alıyor. İşte Benim Adım Melek konusu ve oyuncuları…

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI

Nehir Erdoğan (Melek)

Kutsi (Halil)

Kaan Çakır (Alpay)

Şerif Sezer (Nefise)

Mustafa Mert Koç (Ömer)

Rabia Soytürk (Defne)

Ulvi Kahyaoğlu ( Kerem)

Ece Özdikici (Funda)

Hande Kaptan (Kadriye)

Muharrem Türkseven (Mahmut)

Poyraz Ar (Seyit Ali)

Mehmet Çevik (Seyit Ali Karadağ)

Rami Narin

Zeyno Eracar

Nizam Namidar

Zeynep Özder Birde

BENİM ADIM MELEK KONUSU

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.