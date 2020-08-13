Berlusconi 53 yaş küçük sevgilisiyle el ele görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda 12 yıllık ilişkisini bitiren eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, bu kez kendisinden 53 yaş küçük sevgilisiyle el ele kameralara yakalandı.

İtalya’da verdiği ‘bunga bunga’ partileriyle hafızalara kazınan ve çapkınlığıyla bilinen eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi yeni bir aşka yelken açtı.

83 yaşındaki Berlusconi, geçtiğimiz aylarda 12 yıllık ilişkisi olduğu ve pek çok yerde nişanlısı olarak tanıttığı 35 yaşındaki Francesca Pascale’den ayrılmıştı.

FORZA İTALYA’DAN MİLLETVEKİLİ



Berlusconi aradığı teselliyi bu kez kendisinden 53 yaş küçük Marta Fascina’da bulmuş gibi gözüküyor. Birlikte oldukları iddiaları ortaya atılan ancak corona virüsü sürecinde çok da ortalarda görünmeyen ikili, Berlusconi’nin Sardinya’daki villasında görüntülendi.

Berlusconi ve 30 yaşındaki Marta Fascina’nın evden çıkarken el ele olması dikkat çekti. Fascina’nın Forza İtalya partisinde milletvekili olduğu biliniyor.