Bir Deli Rüzgar’da kimler oynuyor? Bir Deli Rüzgar oyuncuları ve konusu kim kimdir?

Bir Deli Rüzgar’da kimler oynuyor? Bir Deli Rüzgar oyuncuları ve konusu kim kimdir?

Bir Deli Rüzgar oyuncuları merak ediliyor. Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yakında FOX TV’de yayınlanacak olan “Bir Deli Rüzgar” dizisi merak ediliyor. İşte konusu kısaca ‘Işıltılı ancak tehlikeli bu zirve yolunun hikayesi’ olan diziye dair ayrıntılar…

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Bir Deli Rüzgar başlıyor! Fox TV’de başlayacak olan dizinin konusu ve oyuncuları haberimizde. İşte başrollerini Hatice Aslan, Pınar Deniz, Berk Cankat, Almila Ada, Görkem Kanbolat Arslan, Erdem Kaynarca ve Mustafa Uğurlu’nun paylaştığı dizi ile ilgili merak edilenler ve oyuncu kadrosu…

BİR DELİ RÜZGAR DİZİ KONUSU

Melike Candan, ağır bedeller ödeyerek en dipten en zirveye tırmanmış, 70’lerde ve 80’lerde assolistlik mertebesine ulaşmış bir yıldızdır. Melike’nin bugünkü yaşamı ise bambaşkadır. Bir gün tuvaletçi olarak çalıştığı barda tıpkı kendisinin ilk günlerindeki gibi gözünü en yükseğe dikmiş Gökçe Yücel ile karşılaşır. O zirvenin nasıl bir yer olduğunu bilen Melike’nin amacı Gökçe’yi uyarmaktır. Ancak zirvenin ihtişamı Gökçe’nin kulaklarını tıkarken hayat Melike’nin karşısına geçmişini çıkarmaya devam edecektir.

BİR DELİ RÜZGAR OYUNCULARI

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in yaptığı, senaryosunu Volkan Gürses’in kaleme aldığı, başrollerinde; Hatice Aslan, Pınar Deniz, Berk Cankat, Almila Ada, Görkem Kanbolat Arslan, Erdem Kaynarca ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı “Bir Deli Rüzgar” dizisi, yayınlanan tanıtımıyla merak uyandırdı.

Çekimleri devam edem dizide; Pelin Uluksar, Gürol Güngör, Fulya Ülvan, Mehmet Ali Yılmaz, Seda Akdoğan, Ferit Kaya, Taner Turan, Fulden Akyürek, Ceren Benderlioğlu, Cengiz Tangör, Serkan Acay, Eda Özel, Meriç Özkaya, Kuzey Dönmez ve Naz Sayıner gibi başarılı isimler de yer alıyor.

Dizinin ilk tanıtımı, izleyiciyi Melike ve Gökçe’nin zirve yolculuğunun ilk günlerine götürüyor. Işıltılı ancak tehlikeli bu zirve yolunun hikayesi izleyiciyi ekranlara bağlayacak.

.ALMİLA ADA BAYAZITOĞLU KİMDİR?

Almila Ada Bayazıtoğlu 1994'te İstanbul'da doğmuş Türk oyuncu, model ve balerindir. Babası gazeteci, annesi ise moda tasarımcısı ve öğretmendir. Küçük yaşlarda baleye ilgi gösterdi ve bale eğitimi aldı. Annesinin işi gereğince bir süre Rusya'da yaşadı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda bir süre bale ve piyano dersleri aldı. Sonrasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak bale eğitimini tamamladı ve Londra'ya giderek bale ve sahne sanatları üzerine eğitim aldı. Burada bir cast direktörü tarafından teşvik edildi ve oyunculuğa başladı.

Yenilmezler Ultron Çağı filminde Scarlett Johansson'un küçüklüğünü canlandıracak bir balerin aranması üzerine seçmelere katıldı ve kazandı. Bu rolünden sonra oyunculuğa olan ilgisi arttı. Aşil tendonu ve kemik sorunu yaşadığı için fizik tedavi görmek üzere İstanbul'a geldi. Bir sezon Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde rol aldı. Sonrasında diksiyon dersleri almaya başladı. Ardından da kısa bir süre Kırgın Çiçekler adlı dizide rol aldı. 2017 yılında ise Adı Efsane dizisinde başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun kızını canlandırmaya başladı.

Almila Ada oyunculuk dışında Hollister, IQ, Vogue ve Instyle gibi dergiler için modellik yaptı.

ERDEM KAYNARCA KİMDİR?

1992 İstanbul doğumlu olan Erdem Kaynarca Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Tiyatro ve reklam filmlerinde rol alan genç oyuncu yavaş yavaş ekranlarda da tanınmaya başlamıştır.

Başarılı bir tiyatro oyuncusu olan Erdem Kaynarca pek çok tiyatro oyununda bulunmuştur. Genç oyuncunun rol aldığı tiyatrolar; Arzu Tramvayı, En Kötü İş, Luna Park Oyunları, Bahar Noktası, Trendeki Yabancı, Gövde Gösterisi, Kadınlar Devleti, Romeo & Juliet, Merhaba, Martı, Performansçı gibi oyunlardır.

Geniş tiyatro tecrübesi yanında ekranlarda da olmaya başlayan yetenekli oyuncu ilk kez “Emanet” adlı filmde rol almıştır. Bir televizyon filmi olan Emanet’te Tayanç Ayaydın’la beraber rol almıştır.

Bir de kısa filmde rol alan Erdem Kaynarca “Parpali” adlı yapımda boy göstermiştir.

Kalp Atışı dizisinin asi karakteri Mehmet’e hayat veren Kaynarca dizide Gökhan Alkan, Öykü Karayel, Burcu Türünz, Ege Kökenli ve Barış Aytaç gibi isimlerle beraber rol almıştır.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

Kanbolat Görkem Arslan, 4 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde alan Arslan, televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında Çemberimde Gül Oya ile başlamıştır. 1998 yılından bu yana Tiyatro sahnelerinde ye alan Arslan'ın ‘Daire','Yurt', ‘Teslimiyet' gibi sinema filmleleri de bulunmaktadır. İ

MUSTAFA UĞURLU KİMDİR?

25 Kasım 1955’te Karaman’da doğan Mustafa Uğurlu; İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamlamıştır. Oyuncu Ahmet Uğurlu’nun abisidir. 1980'li yıllarda tiyatro ile oyunculuğa başlamıştır. İlk ekran deneyimi Rıza Beyler dizisiyle 1993 yılında olmuştur. İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrolarında birçok oyunda oynamış ve yönetmenlik de yapmıştır.



