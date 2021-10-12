Burak Sergen’in uğradığı ihanette şoke eden detaylar! ‘İşin içinde hemşiresi de var’

Oyuncu Burak Sergen'e eşi Nihan Ünsal'ın ihanet ettiği ortaya çıkmıştı. Burak Sergen'in "Beni aldattı" dediği Nihan Ünsal'ın sevgilisi Özer Kaçmaz'ın eşi konuştu. Kaçmaz'ın eşi, "İzmir'de komşumuzdu, eşimi Burak Sergen'le karı-koca ilişkisi olmadığını söyleyip ayartmış. Eski dediği fotoğraflar da yeni. Burak Sergen'in hemşiresi de işin içinde... Çok çirkin olaylar var" dedi.

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‘Sadakatsiz’ dizisinin ‘Haluk Güçlü’sü Burak Sergen, 46 gün corona virüsü tedavisi gördükten sonra taburcu olur olmaz 2 yıllık nişanlısı Nihan Ünsal ile evlenmişti. 4 Haziran’da kıyılan nikahtan sonra Sergen, “Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum” demişti. Ancak film ve dizi senaryolarını aratmayan bir olay patlak verdi.

Ünsal’ın iş insanı Özer Kaçmaz’la sevgili olduğu ortaya çıktı, ihanetin boy boy fotoğrafları yayınlandı. Kaçmaz ile Ünsal, havalimanı ve bir AVM’de el ele görüntülendi. İhanetle sarsılan Sergen, hemen boşanma davası açtı. Ünsal ise Kaçmaz’la el ele çekilen fotoğraflarının eski olduğunu, herhangi bir ihanet olayının yaşanmadığını savundu.

“ÖZER’İ AYARTMIŞ”

Özer Kaçmaz’ın iki çocuğunun annesi Züleyha Şehitoğlu, tv100’e açıklamalarda bulundu:

“Özer Kaçmaz’la 2018’de boşandık, sonra yeniden barıştık ve aynı evde yaşamaya başladık. Bu kadın annesiyle bizim karşı dairemizde oturuyordu. Yani komşumuzdu. Özer’le kavgamız sonrası ben kızıp çocukları alıp annemin yanına gittim. O sırada bu kadın eşimi (Özer Kaçmaz) ‘Ben seni eskiden beri çok beğeniyordum’ deyip ayartmış. Eve girip çıkmaya başlamış. Burak Sergen’le de karı koca ilişkisi yaşamadığına, iki arkadaş gibi olduklarına eşimi ikna etmiş.”

“ŞAHİTLİK YAPMAYA HAZIRIM”

Özer Kaçmaz ile Nihan Ünsal’ın fotoğraflarının eski değil, yeni çekildiğini belirten Züleyha Şehitoğlu şöyle devam etti:

“O fotoğraflar yeni, eşim nereye giderse bu kadın da oraya gidiyormuş. Burak Sergen’in hemşiresi de işin içinde. Eşim saftır, bu kadının kendisine aşık olduğuna inanmış ama şimdi her şeyi gördü. Burak Sergen’e ve bana yapılanlar yanlarına kalmasın. Burak Bey’in davasında da şahitlik yapmaya hazırım.”

ÖNCE BOŞANMA SONRA TEDBİR DAVASI

Boşanma davası açan Burak Sergen şimdi de eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Nihan Ünsal, Burak Sergen’e herhangi bir iletişim aracı ile ulaşamayacak, evine ve çalışma alanı olan setlere yaklaşamayacak.

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