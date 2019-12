Can Yaman’ın menajeri ‘Arka odaya geçelim, gösteririm’ sözlerini savundu

Can Yaman son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemde kalmayı başarıyor. Dün ortaya çıkan ve bir kadına karşı çirkin sözler sarfeden Yaman bu kez sert kayaya çarptı. İlk açıklama ise menajerinden geldi…

Davetli olarak gittiği İspanya’da bir televizyon programına konuk olan Can Yaman’a, kadın bir izleyici “Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin” diye sordu.

Yaman, stüdyonun arka tarafını göstererek “Arka odaya geçelim” deyince şaşkınlığını gizleyemeyen çevirmen ‘Çevireyim mi’ diye sordu. Gülerek karşılık veren Yaman “Hayır” dedi. İşte bu görüntüler dün tepkilere yol açtı ve. Yaman’ın menajeri ise yaptığı açıklama ile oyuncusunu savundu.

Yaman'ın menajeri tepkiler çığ gibi büyüyünce “Tamamen anlık gelişen espri” açıklamasını yaptı. Bu da sosyal medyada “Özrü kabahatinden büyük” yorumlarına neden oldu.