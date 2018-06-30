Survivor 2018 şampiyonu kim oldu? Adem mi? Nagihan mı?

Survivor 2018 final yaptı. Türkiye 2018 Survivor şampiyonunu belirledi. Beş aydır ekranlara gelen ve reytingi bol olan program şimdiye kadarki en zor Survivor oldu. Yarışmacılar zorlu parkurlar, atışlar, açlık, stres ve özlemle mücadele etti. Bazıları diğerlerinden daha dayanıklı çıktı. Kadınlarda ve erkeklerde sezonun en iyi yarışmacıları finale kaldı. Heyecan dolu dakikaların ardından şampiyon belli oldu. Peki Survivor 2018 şampiyonu kim oldu?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Survivor 2018 şampiyonu kim oldu? Finale kalan isimler Adem Kılıçcı, Anıl Berk Baki, Nagihan Karadere ve Hilmi Cem İntepe olmuştu. Canlı yayında yapılan toplu SMS sonucu Survivor 2018 şampiyonu belli oldu. Daha önce kıl payı şampiyonluğu kaçıran Adem mi? Yoksa Türk kadının gücünü göstermek isteyen Nagihan mı? İşte Survivor 2018’in muhteşem finali ve kazanan isim…

SURVİVOR 2018 ŞAMPİYONU: ADEM

Acun Ilıcalı: Survivor 2018’in büyük finaline hoşgeldiniz. Dört aday var ve biri şampiyon olacak. Beş ayın sonunda bir şampiyon olacak.

Hilmi Cem: Öncelikler çok heyecanlıyım. 2013, 2015, 2018 benim için farklı oldu. Güzel bir Survivor geçirdik. Çok oyun oynadık, çok yıprandık. Güzel bir Survivor geçirdik. Heyecanlıyım.

Adem: Benim için zordu. Performans açısından All Star ile yarışmak ve bu 4 kişi içinde olmak bir gurur. Finallerde istediğim performansı sergileyemiyorum. Geçen sene o kupa parmaklarımın ucundan kaydı gitti. Sevenlerimin çok üzüldüğünü gördüm.

Anıl: Beni Survivor’a bıraktığınız için teşekkür ederim. Başvuran milyonlarca insan var. Onları temsilen buradayız. Elemelerde çok az kişi seçiliyor. Bunun bilinci ile yarıştım. Attığım her adımda, ağzımdan çıkan her sözde önce ailemi sonra beni destekleyenleri düşündüm. Son altılı şampiyon olmayı hak ediyor.

Nagihan: O potadan çıktığımda çok daha güçlü olabileceğimi düşündüm.Sabaha kadar uyuyamadım. Hep bunu istedim. Buradaki herkes şampiyon olmayı hak etti. Türk erkeğinin gücünü dünya gördü. Kadınlar hep başvuruyor mücadele ediyor. Hakkımda hayırlısı olsun burada olmaktan çok mutluyum. Eğer buradan güçlü çıkarsa bu kupayı Türk kadınına armağan edeceğim.

Acun: Bir saat sonra birinci, iki saat sonra ikinci yarışmacı veda edecek. Son bölümde iki yarışmacı kalacak. Oylamayı donduracağız ve eleme yapacağız. KKTC Turizm Bakanı Faik Ataoğlu, bize plaket vermek istiyor.



KKTC Turizm Bakanı Faik Ataoğlu: Bizim için herkes birinci. Yarışmacılara başarılar diliyorum. Acun Medya’nın KKTC ismini lanse etmesinin bilincindeyiz. Artık yarışmaları burada yapacağız.

Acun: Bütün Kıbrıs’a teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel ağırlıyorlar.

BİRİNCİ TURU GEÇENLER: ANIL, ADEM ve NAGİHAN (ELENEN: HİLMİ CEM)



Acun: Sırasız olarak birinci turu geçenleri açıklıyorum. Anıl, Adem ve Nagihan büyük finalde. Hilmi Cem elendi.

Hilmi Cem: Tabiki üzgünüm. Aynı zamanda mutluyum elimden geleni yaptım. En büyük misyonum örnek bir yarışmacı olmaktı. Hiç önemli değil. Elimden gelenin fazlasını yaptım.Tabi şampiyon olmak isterdim ama nasip değilmiş. Herkese çok teşekkür ederim. Bu bir yarışma. İnşallah gönüllere kendimi kazımışımdır.

Acun: Bence sonuna kadar örnek oldun. Ne kadar iyi bir insan olmanın, sevmenin, sevilmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdin. Hem performansı hem de yüreğin ile örnek bir yarışmacı oldun. Yerin ayrı. Benim favorim sendin. Gönüllerin şampiyonu sensin.

İKİNCİ TURU GEÇENLER: NAGİHAN ve ADEM (ELENEN: ANIL)



Acun: Oylamayı durduruyorum. İki kişi son ikiye kalacak. Her şeyin kararını seyircimiz veriyor.

Nagihan: Sonuçlar belli. Kaderimize razı geleceğiz. Çok emek verdim. Ben Survivor’ı izlerken hamileydim. Kızım için bir yola çıkacağım dedim. İlk sene olmadı. Psikolojim iyi değildi. Çok hatalar yaptım. Bu sene hatalarımı izlemeden geldim. Bu sene biraz daha üzerine kattım. Hep şunu söyledim. Her fedakar anne gibi elimden gelenin bir fazlasını yapacağım. Sakatlıklarım hiç geçmedi. Sona geldiğimde en azından hayalim olan o kupayı kazanırım dedim. İnanıyorum daha güzel şeyler olacak. Olmazsa hayal kırıklığına uğrayacağım. Bugün kadınların günü olsun istiyorum.

Anıl: Koca bir sezon geride kaldı. Hedefin ne diye sormuşlardı. Hedefler basamak basamak olmalı demişti annem. Hedeflerimi gerçekleştirdim, finale kaldım. Yanımda çok güzel yarışmacılar var. Survivor ile sınırlı kalmayacak dostluklar edindim. Damla, Hilmi Cem, Murat gibi. Bunlara Adem de katıldı. Adem ile de konuştukça ne kadar iyi arkadaş olabileceğimizi fark ettik. Şampiyon olmaktan öte şeyler var iyi insan olmak. Survivor bittikten sonra beni iyi bir insan olarak anacaklarsa ben zaten şampiyon olmuşumdur.

Adem: Dönüp baktığım zaman Survivor maceram bir buçuk senem geçti. Çok zorluklar yaşadım. Amacım bu kupayı yakalamaktı. Bu kupayı kaybedersen bir daha alamazsın. Benim hikayem güzel başladı ama sonunda elimden kaydı. Ben hatasız bir kul değilim. Herkes hata yapar. Geçen yıl üzülen ağlayan insanları düşünüyorum şuan. Onlar üzülürse ben yıkılırım. Kaderimiz belli. Her şeyden önce insanların kalbini kazanmak benim için önemli.

Acun: İkinci tura geçen isimler. Nagihan ve Adem.

Nagihan: Hayalini bile kuramadım. Her gün dua ettim. Ağrısız sızısız parkura çıkmak için. Elimden gelenin fazlasını yaptım. İyiki kızım için yola çıkmışım. Minnettarım.

Anıl: Öncelikle herkese teşekkür ederim. Amacım aileme layık ve Survivor yakışan bir yarışmacı olmaktı. İnsanları beni evlatları gibi, dostları gibi görebilmişse ben kazanmışım demektir. Neden sizi alalım diye sormuştunuz. Ben de neler yapabileceğimi açıklamıştım. İnsan kaybetmek çok kolay. Kötü söz söylenebilecekken susmak çok zordur. İçim rahat yanımdaki isim de çok başarılı. Teşekkür ederim iyiki varsınız.

Acun: Adem ve Nagihan karşımda. Birazdan biri şampiyon olarak veda edecek.

SURVİVOR 2018 ŞAMPİYONU:

Adem: Öncelikle şunu söylemem gerek. Allah’a şükrediyorum finaldeyim. Sevenlerime teşekkür ederim.

Nagihan: Adem ile çok şey paylaştık. Survivor’da çok şey paylaşamadık. Oyunlara katılmama engel olanlar oldu. Yarışmalara çıkamamak psikolojimi bozmuştu. Bütün sorunların üstünden geçtim.

Acun: Dün iki isme söz verememiştim.

Turabi: Efsane bir sezon. Sonuna kadar hak ettiler. Bana göre ikisi de on numara insan. Benim için hepsi Survivor kardeşidir.

Damla: Çok üzgünüm. Elendikten sonra da çok üzüldüm. Yaşadığım talihsiz bir olay. İlk başlarda olsa bu kadar olmayacaktı. Survivor’ın başı olunca atlatabilirsiniz sona yaklaşınca bireysele dönmüştük ben bunun eksisini yaşıyorum. Murat, Hilmi Cem Anıl onlara çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir takım olduk.

Acun: Survivor 2018’in şampiyonu kim olacak? Kaybeden üzülmesin, çok oy kullanıldı.

SURVİVOR 2018’İN ŞAMPİYONU: ADEM