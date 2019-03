Çiğdem Selışık Onat kimdir? Çiğdem Selışık Onat nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star televizyonunda yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde, Rezzan karakterini canlandıran Çiğdem Selışık Onat hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Çiğdem Selışık Onat kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ÇİĞDEM SELIŞIK ONAT KİMDİR?

Çiğdem Selışık Onat, 14 Mayıs 1939 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. eğitimini Robert Kolej'de tamamladıktan sonra, bir süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne devam etti. Yükseköğrenimi sırasında Genç Oyuncular'ın kurucu grubunda yer alıp, çeşitli oyunlarda rol aldı. Kenter Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalıştı. Fransa'da Conservatoire de le Centre de l'Est'de yönetmenlik derslerine devam etti.

Yüksek lisansını University of North Carolina at Chapel Hill'de tiyatro üzerine tamamladı. Aynı üniversitede karşılaştırma drama çalışmaları üzerine doktora programına devam etti. Meslek hayatı boyunca Amerika'da başta Lincoln Center ve New York Üniversitesi Tisch Tiyatro Bölümü bünyesinde çeşitli oyunlarda yönetmen ve oyuncu olarak yer aldı. Türkiye'de İstanbul Şehir Tiyatroları'nda yönetmen olarak çalıştı. Lincoln Center'de sahnelenen The Time of Cuckoo oyunundaki Signora Fiorina rolü ile Amerika'daki Drama Desk ödüllerinin Dünya Tiyatro Ödülü'nü kazandı. Yaklaşık kırk senelik eğitimcilik hayatı boyunca North Carolina School of Arts'da çeşitli tiyatro ve oyunculuk, New York Üniversitesi Tisch School of Arts'da yüksek lisans oyunculuk dersleri verdi.

Ayrıca yaklaşık 4 sene boyunca Koç Üniversitesi'nde Oyunculuk ve Drama dersleri veren Çiğdem Selışık Onat, 2015'te “Çırak” filmindeki performansıyla 52. Uluslararası Antalya Film Festivali ve 27. Ankara Uluslararası Film Festivalinde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödüllerini kazandı.

Son olarak Çiçero adlı sinema filminde yer alan Çiğdem Selışık Onat, şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Rezzan karakterine hayat vermektedir.

Ödülleri:

2015 – 52. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali – En iyi yardımcı kadın oyuncu – Çırak

2016 – 27. Ankara Film Festivali – En iyi yardımcı kadın oyuncu – Çırak

Çiğdem Selışık Onat’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kardeş Çocukları (Rezzan) (TV Dizisi)

2019 – Çiçero (Wife Frans von Papen) (Sinema Filmi)

2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Tomris) (TV Dizisi)

2017 – Yol Ayrımı (Firdevs) (Sinema Filmi)

2017 – İstanbul Kırmızısı (Süreyya) (Sinema Filmi)

2016 – Çırak (Makbule Hanım) (Sinema Filmi)

1987 – Critical Condition (Dr. Hoffman) (Sinema Filmi)