Corona virüsüne yakalanan sunucu Burak Akkul yoğun bakıma kaldırıldı

Corona virüsü testi pozitif çıkan sunucu Burak Akkul, durumu fenalaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Eşinin durumunun ağırlaştığını öğrendiği için sinir krizi geçiren Seda Akkul ise kusma ve baş ağrısı şikayetlerinden dolayı karantinaya alındı.

Ulusal bir kanalda eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti isimli gezi programında sunuculuk yapan Burak Akkul, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Belirtiler sonrası corona virüsü testi yapılan Akkul’un sonuçları pozitif çıktı. Hastanede karantinaya alınan Akkul, dün fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı. Burak Akkul’un kayınbiraderi ise sosyal medya hesabından yaşanan gelişmeleri anlattı.

“YOĞUN BAKIMA ALINDI”

Corona virüsü tedavisi gören 48 yaşındaki eşinin yoğun bakıma alındığını duyan sunucu Seda Akkul ise yaşadığı acıların ardından sinir krizi geçirdi. Seda Akkul’un ağabeyi Hüseyin Arslan ise sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile son durumu anlattı: “Merhaba. Ben Burak Akkul’un kayınbiraderiyim. Seda Akkul’un ağabeyi. Burak bildiğiniz üzere hastanede tedavisi süren corona teyit edilmiş olarak yatıyorken dün akşam saatlerinde yoğun bakım ünitesine alındı. Okuduğu haberler ve duygusal kişiliği mücadelesinde yorucu bir hal aldı. Bu nedenle ilaç verilmek suretiyle uyku halinde tedavisine devam ediliyor. Bugün akşam saatlerinde hastaneye giderek doktoruyla görüştüm ve ellerinden gelen en iyi şekilde Burak’la ilgilendikleri bilgisini aldım

“KARDEŞİM SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ”

“Seda, corona etkisinden kurtulmak üzereydi, çok güçlüydü, ayaktaydı, her zaman öyledir dağ gibi kardeşim. Dün gece tüm gece uyuyamamış ağlamış, inanın çok az ağlar. Bünyesi zayıflamış, zaten bir lokma yiyemiyor günlerdir, bugün ne ateş, ne baş ağrısı, sürekli sinir krizi halinde ağladığı ve kustuğu için eşinin yanında karantinaya alındı”

