David Beckham, eşi Victoria Beckham’ın formunun sırrını açıkladı

David Beckham, katıldığı bir programda beslenme alışkanlıklarıyla ilgili konuştu. Ve eşi Victoria Beckham'ın 25 yıldır aynı yemeği yediğini anlattı.

Sozcu.com.tr

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Gösteri dünyasının ünlü çifti Victoria ve David Beckham çifti, geçen yıllara rağmen formlarını korumaya başaran isimler arasında. David Beckham son olarak katıldığı bir programda ailecek beslenme alışkanlıklarından bahsetti ve eşinin de aslında formunun sırrını söylemiş oldu.

46 yaşındaki eski sporcu, şef Ruthie Rogers’ın programına konuk oldu. Beckham, yemek ve şarap konusunda oldukça duygusallaştığını ve harika bir şey yediğinde herkesin bunu denemesini istediğini ancak bunu eşiyle paylaşmasının pek mümkün olmadığını belirtti:

“Maalesef 25 yıldır aynı şeyi yiyen biriyle evliyim. Victoria ile tanıştığımdan beri sadece ızgara balık ve buharda sebze yiyor. Çok nadiren bu kuralını yıkıyor.”

Eski futbol yıldızı ve moda tasarımcısının yolları ilk olarak 1997’de Manchester United oyuncularının salonunda kesişti ve iki yıl sonra da evlendiler. Dört çocuğu olan çift 25 yıldır beraberliklerini sürdürüyorlar. Bunca zaman içinde, David Beckham, Victoria Beckham’ın her zamanki menüsünden çok nadiren saptığına tanık olduğunu söylüyor:

“Muhtemelen benim tabağımda olan bir şeyi paylaştığı tek zaman, aslında Harper’a hamile olduğu zamandı. Ben ailem için yemek yapmayı seviyorum. Arkadaşlarım için yemek yapmayı seviyorum.”

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