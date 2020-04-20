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Didem Soydan’ın Köpük sevgisi
Didem Soydan’ın Köpük sevgisi
Model Didem Soydan, sosyal medya hesabı üzerinden ev karantinası günlerine dair dikkat çekici paylaşımlara imza atıyor.
Magazin 20 Nisan 2020 - 08:03

Sosyal medya hesabı üzerinden cesur paylaşımlara imza atan isimlerden Didem Soydan, kısa bir süre önce yine benzer bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Üzerine titrediği köpeği Köpük ile zaman zaman çok keyifli kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Soydan bu defa da birbirlerinin yüzüne baktıkları bir kare ile selamladı takipçilerini…

Soydan’ın bu kare için üzerinde bir mayo ve mavi çorapları vardı. Genç kadının bu tercihinin yankıları takipçilerinin de yorumlarında kendisini gösterdi.

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