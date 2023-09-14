Duyanlar şaşırıyor: Ünlü model Emily Ratajkowski sevgililik kriterini açıkladı

Geçtiğimiz sene bir süredir devam eden evliliğini sona erdiren ünlü model Emily Ratajkowski, TikTok hesabından yayınladığı videoyla yeni bir ilişkiye açık olduğunun sinyallerini verdi.

Sozcu.com.tr

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2018 yılında evlendiği ve bir çocuk sahibi olduğu Sebastian Bear-McClard’dan 2022 yılında kendisini aldattığı için boşanan model Emily Ratajkowski, kendisiyle akşam yemeğine çıkmak isteyen “herkesle” çıkmaya hazır olduğunu söyledi.

Çarşamba günü TikTok’ta flört kriterlerini yayınladığı videoyu paylaşan güzel model, tekrar tekrar “Hadi yapalım” diyen bir seslendirmeyi kullandı.

Videoda yer alan metinde de, “Yeni bekar olan ben, beni akşam yemeğine götürmek isteyen herkesle çıkmaya karar veriyor” ifadesi yer alıyor.

Geçen yıl 36 yaşındaki kocası Sebastian Bear-McClard’a aldatma iddiasıyla boşanma davası açan Ratajkowski, “İyileşme sürecinin bu dönemi geçtiği için minnettarım.” cümlesini de kullandı.

Ratajkowski, dört yıl evli kaldığı Bear-McClard’ın evlilikleri sırasında kendisini defalarca aldatıldığını öğrenip boşanma kararı almıştı. Yeniden bekar hayatına başlayan ünlü model, Pete Davidson ve Brad Pitt gibi pek çok ünlü isimle anılmıştı.

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