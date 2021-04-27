Ece Erken, Reynmen’e tazminat davası açtı

Ece Erken, Reynmen’in kendisine “Leşsiniz, ucuzsunuz” ifadelerini kullandığını ve bunun kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu belirterek 5 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş geçtiğimiz yıl Ramazan ayında, cama çıkarak ezan okuduğu görüntülerini kendi hesabından, “Ezan okunuyor mu diye bakmaya çıktı” notuyla paylaşınca, ezanla dalga geçtiği gerekçesiyle eleştirilmişti.

‘'UCUZSUNUZ''

Ece Erken ve Bircan Bali sunuculuğunu yaptıkları bir televizyon programında Reynmen'in ezan paylaşımı hakkında yorumlarda bulunmuşlardı. Daha sonra ilahiyatçı Arif Arslan, programa bağlanarak ünlü fenomen için, “Dinden çıktı” açıklamasını yapmıştı.

Konuyla alakalı olarak Reynmen kendisini eleştiren ikili hakkında sosyal medya hesabından “Bitmek bilmedi karalamalarınız, leşsiniz, ucuzsunuz'' şeklinde yazılı bir paylaşımda bulunmuştu.

“VASFINIZ NE?”

Daha sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan ünlü fenomen, “İnsanların değerlerini hiçe sayacaksınız, onların hayatlarını, özel hayatlarını istediğiniz gibi konuşabilme hakkına ve hürriyetine sahip olduğunuzu zannedeceksiniz! Sordukları zaman bu işten para kazanıyorum diyeceksiniz. Vasfınız ne sizin? Tam olarak vasfınız ne yani?” demişti.

“BENİ DİNDEN ÇIKARMIŞ”

Açıklamasına devam eden Reynmen “İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu storylerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabii insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda! Doktor Ahmet Arif Aslan da beni dinden çıkarmış tövbe etmem lazımmış. ‘Tövbe'” ifadelerini kullanmıştı.

“AYRI AYRI DAVA AÇACAĞIZ”

Reynmen’in bu sözlerinin ardından Ece Erken “Senin yaşın kadar benim televizyon geçmişim var. Ben, Bircan Bali ve kanalımız ayrı ayrı dava açacak” demişti.

Ece Erken’in İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine avukatı Gökçe Sobay aracılığıyla açtığı dava önümüzdeki günlerde görülecek.

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