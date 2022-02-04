Ece Erken’den Nihat Doğan ve Seyhan Soylu hakkında suç duyurusu

Sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti ve cenazesi Rize'de toprağa verildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünüm ardından zor günler geçiren Ece Erken, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen hafta İstanbul Bakırköy’de bir balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından Nihat Doğan ve ‘Sisi ‘lakaplı Seyhan Soylu sunuculuğunu yaptıkları programda bazı açıklamalarda bulunmuştu.

Nihat Doğan “Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde? Kocam bu yüzden öldürüldü de… Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Bazı kadınlar bazı erkeklere uğursuz gelebilir. Adaletli olun. Metres hayatı yaşadı sonradan boşattırdı da aldı, doğrusu bu” demişti.

“KANDIRMA” İDDİALARI

Seyhan Soylu ise, “Şafak daha Ece ile evlenmemişti. Benan Hanımla da boşanmamışlardı henüz. Şafak’ın sahte bir evrak göstererek Ece’yi kandırma süreci vardı boşanma davası ile ilgili. Herkes hatırlar. Bana dedi ki, ‘İçimde bir his var, kara bulutlar var. Hiç içimden gelmiyor. Eşimden de boşanmak istemiyorum. Ece’nin ısrarı olmamış olsa. Çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum. Benan da üzerime çok geliyor Seyhan bana akıl ver lütfen’ dedi. Kara bulutların dolaşacağını ve iki yakamın da bir araya gelmeyeceğini de söyledi. Kanıtlarıyla ses kayıtlarıyla bunu dinleteceğim size. Ve şafak bana dedi ki o dönem de ‘Bazı şeyleri kardeşimin üzerine yaptığım için kıyamet koptu. Ateşe düştüm ben’ dedi” diye konuşmuştu.

Nihat Doğan ve Seyhan Soylu’nun bu sözlerinin ardaından Ece Erken, hakkında asılsız iddialarda bulundukları gerekçesiyle iki isme suç duyurusunda bulundu.

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