Emily Ratajkowski’nin köpeği evden kaçınca panikle sokağa koştu
Corona virüsü nedeniyle eşi Sebastian Bear-McClard ile birlikte karantina günlerini geçirmek için Los Angeles’a giden Emily Ratajkowski, dün talihsiz bir olay yaşadı.
Köpeği Colombo bir anda evden kaçınca ne yapacağını şaşıran Ratajkowski, köpeğini ararken panikle ayağına ayakkabı bile giyememesi dikkat çekti.
Eşi Sebastian’ın yardım etmek için koştuğu görüntülerde Emily’nin tedirginliği yüzünden okunuyordu.
Sosyal medya hesabından sıklıkla takipçilerini evde kalmaları konusunda uyaran Ratajkowski, köpeğine bir zarar gelmeden kısa süre sonra kavuştu.