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Emily Ratajkowski’nin köpeği evden kaçınca panikle sokağa koştu
Emily Ratajkowski’nin köpeği evden kaçınca panikle sokağa koştu
Ünlü model Emily Ratajkowski, köpeği Colombo Los Angeles'taki evinden kaçınca panikle sokağa koştu. Çıplak ayakla sokağa çıktığı dikkat çeken Ratajkowski, kısa süre sonra köpeğine kavuştu.
Magazin 11 Nisan 2020 - 15:50

Corona virüsü nedeniyle eşi Sebastian Bear-McClard ile birlikte karantina günlerini geçirmek için Los Angeles’a giden Emily Ratajkowski, dün talihsiz bir olay yaşadı.

Backgrid USA

Köpeği Colombo bir anda evden kaçınca ne yapacağını şaşıran Ratajkowski, köpeğini ararken panikle ayağına ayakkabı bile giyememesi dikkat çekti.

Backgrid USA

Eşi Sebastian’ın yardım etmek için koştuğu görüntülerde Emily’nin tedirginliği yüzünden okunuyordu.

Backgrid USA

Sosyal medya hesabından sıklıkla takipçilerini evde kalmaları konusunda uyaran Ratajkowski, köpeğine bir zarar gelmeden kısa süre sonra kavuştu.

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