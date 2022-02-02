Eski Spice Girls üyesi evliliğinde şiddet gördüğünü açıkladı: Hala geceleri uyuyamıyorum

Dünyaca ünlü müzik grubu Spice Girls'ün eski üyesi Mel B, 10 yıl süren evliliğinde yaşadığı fiziksel ve cinsel şiddeti anlattı.

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90’lı yıllara damga vuran Spice Girls grubunun üyesi Mel B, eski eşinden gördüğü şiddet nedeniyle 5 yıldır çok zor günler geçirdiğini ve bir süredir travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını söyledi.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Mel B, 2017’de 46 yaşındaki Stephen Belafonte’den ayrıldığından beri psikolojik olarak düzelemediğini açıkladı. Mel B, eski eşinden 10 yıl boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söylemişti.

46 yaşındaki Mel B, çok acı verici şeyler yaşadığını, zihninin onları her ne kadar engellemeye çalışsa da geceleri uyuyamadığını, korku ve ter içinde uyandığını söyledi.

Ünlü şarkıcı, ‘Yaklaşık beş yıl sonra hala erken saatlerde uyanıyorum, beynimde uçuşan korkunç ses ve görüntü parçaları, engellemeye çalıştığım şeyler yüzeye çıkıyor” dedi.

“GÖRÜNTÜLERİMİZİ KAYDETMİŞ!”

Mel B, eski eşinin ikilinin birlikte olurken görüntülerini kaydettiğini ve bunları gördüğü zaman inanamadığını anlatırken, “Katlandığım en küçük düşürücü şeylerden biriydi” ifadeleriyle anlattı.

Mel B, evlilik sırasında ‘her şey yolundaymış gibi görünmeye’ devam ettiğini, rol yaparsa ‘normal, sevgi dolu bir ilişkiden zevk alacaklarını’ umduğunu söyledi.

Mel B, 2017 yılına kadar Stephen Belafonte ile beraberdi. Ancak çift olaylı bir şekilde ayrıldı. Mel B, eski kocası Stephen'ı duygusal ve fiziksel taciz ile suçladıktan sonra 10 yıl boyunca evliliğini terk etmeye çalıştığını iddia etti.

ESKİ EŞİ İDDİALARI REDDETMİŞTİ

ITV News'e verdiği bir röportajda şarkıcı, ilişkisini defalarca bırakmaya çalıştığını, ancak ona geri dönmeye devam ettiğini açıkladı: “10 yıldır evliydim ve ayrılacak gücü buldum ama sonra geri döndüm. Bu benim için imkansız bir durumdu. Bu tür bir ilişki içindeyken, dışarı çıkmanız gerçekten imkansız çünkü izole edilmişsinizdir.”

Stephen Belafonte ile Mel B 2017'de boşandı. Stephen 2017'de yaptığı açıklamada iddialarını reddetti ve TMZ'ye şunları söyledi: “Bayan Brown'un bu çok özel meselede saygılı ve dostane bir şekilde ilerlememeyi seçmesi utanç verici.”

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