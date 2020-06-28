Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında?

Ezgi Eyüboğlu, ‘Kalbim Seni Seçti’ dizisindeki ‘Derin’ karakteriyle ilk başrol deneyimini yaşadı. Peki Ezgi Eyüboğlu kimdir ve hangi dizilerde oynamıştır? İşte oyuncunun hayatı hakkında bilgiler.
EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?
Ezgi Eyüboğlu 15 Haziran 1988 Ankara doğumlu Türk oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Iktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. Ama asıl çıkışını 2015'te başrollerini eşi Kaan Yıldırım ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Kumsal Güçlü karakterini canlandırmıştır. Son olarak ise Payitaht Abdülhamid adlı dizide Ahsen karakterini canlandırmıştır.
OYNADIĞI DİZİLER
2007 Senin Uğruna – Konuk Oyuncu
2008 Arka Sokaklar – Konuk Oyuncu
2011 Kalbim Seni Seçti Derin Başrol Oyuncusu
2011 Muhteşem Yüzyıl Aybige Yardımcı Karakter
2012 Sudan Bıkmış Balıklar Zeynep Başrol Oyuncusu
2012 Yalan Dünya – Konuk Oyuncu 27.Bölüm
2013-2014 İntikam Cemre Arsoy Yardımcı Karakter
2014 Yasak Asude (Nazım Bey'in Kızı) Başrol Oyuncusu
2014 Ulan İstanbul Ada Akça Konuk Oyuncu 11-14.Bölüm
2015 Adı Mutluluk Kumsal Güçlü Başrol Oyuncusu
2017 Payitaht Abdulhamit Melike (Ahsen) Yardimci Karakter