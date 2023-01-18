Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in ikinci bebekleri dünyaya geldi

2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile nikâh masasına oturan oyuncu Fahriye Evcen, bugün ikinci bebeğini dünyaya getirdi.

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Burak Özçivit ile 2017 yılında evlenen Fahriye Evcen, 2019 yılında ilk bebeği Karan’ı kucağına almıştı.

İkinci kez hamilelik heyecanı yaşayan oyuncu, bugün İstanbul’da özel bir hastanede doğum yaptı.

KEREM ADINI VERDİLER

Çift bebeklerine Kerem adını verdi.

Burak Özçivit’in doğum esnasında eşini yalnız bırakmadığı ve anne ile bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“HASSASLAŞTIM”

Fahriye Evcen daha önce yaptığı bir açıklamada “Anne olduktan sonra daha hassaslaştım. İki temel sorun içimi çok acıtmaya başladı. ‘Her bebek eşit şartlarda mı büyüyor? Her aile eşit şartlarda bebeğine bakabiliyor mu?’ konusunu çok derinden hissetmeye başladım” demişti.

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