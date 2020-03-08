Gel Dese Aşk oyuncuları kimler? İşte Gel Dese Aşk dizisi oyuncu kadrosu!

Ekranların yeni dizisi Gel Dese Aşk bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına başladı. Sinegraf yapımı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav yer alıyor. Dizinin senaryosu ise Rahşam Çiğdem İnan'a ait. Oyuncu kadrosunda da Erkan Petekkaya, Şemnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman ve Ertan Saban gibi isimler bulunuyor. Peki Gel Dese Aşk dizisi oyuncuları kimler? İşte Gel Dese Aşk oyuncu kadrosu...

Bu akşam ilk bölümüyle ATV’de izleyicinin karşısına çıkan dram türündeki Gel Dese Aşk dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Osman Sınav’ın yapımcısı olduğu dizinin başrollerinde Erkan Petekkaya, Şemnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman ve Ertan Saban yer alıyor. Peki Gel Dese Aşk dizisinin oyuncuları kimler? İşte dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler…

GEL DESE AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy Kaçarski, Aslıhan Malbora, Yiğit Koçak, Selim Gürata, Buket Eker Kabal, Ebru Emre, Ayşe Defne Pirinçci ve Mehmet Atay ve Altan Gördüm.





Erkan Petekkaya / Murat Düdenli

40-45 yaşlarında, evli, iki çocuk babası. Karısı ile küçük kızının doğumundan sonra iyice birbirlerinden kopmuşlar. Mutsuz bir evliliğin mecburi kölesi. Bahar ile tanışması ile hayatına adeta bahar geliyor. Onun yaşam dolu enerjisi ile duyduğu hisleri aşk sanıyor. Bu uğurda önce evliliği bir çıkmaza giriyor daha sonra da hayatı.



Şebnem Bozoklu / Yasemin Düdenli

40-45 yaşlarında, evli iki çocuk annesi. Kızının hastalığının vicdan azabını yaşıyor. Hayattan zevk almak, gerçekten mutlu olmak onun için bir ihanet olduğu için hayatı hem kendine hem kocası Murat'a zindan ediyor. Hayatlarına Bahar'ın girmesi ile tüm dengeleri alt üst olacak. Önce kusursuz evliliği daha sonra da kendi ile ilgili bildiği tüm gerçekleri yeniden yazacak.



İlayda Çevik / Bahar Çetin

25 yaşında. Başına buyruk, deli dolu, cıvıl cıvıl bir genç kız. Barlas'ın babası olduğunu öğreniyor. Ve onun kendisini terk etmesinin intikamını almak için çıktığı yolda kendini Murat'a aşık olmuş olarak buluyor. Aslında Murat'ta hiç tadamadığı baba sevgisini bulduğunun farkında bile değil.



Öykü Gürman / Sitare Pusat

40-45 yaşlarında. Barlas'ın karısı. Sadi'nin kızı. Hayattaki en büyük tutkusu oğlu Onur, bir de yüzüne yaptırdığı küçük dokunuşlar. Güzel ve genç görünmeye kafayı takmış biri. Kocasına delicesine bir tutkusu var. Bahar'ın hayatlarına girmesi ile aslında hayatı en çok altüst olacak insanlardan biri.



Ertan Saban / Barlas Pusat

40-45 yaşlarında evli ve bir çocuk babası. Oğlu ile rekabet içinde, karısının parasına ve itibarına düşkün ama hayatını yaşayan tam bir çapkın. Zamanında bu evliliği yapabilmek için arkasında bıraktıklarının önüne çıkması ile huzur dolu yaşamı birden bir kabusa dönecektir.

KONUSU

Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüstür. Murat’ın ortağı Barlas’ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından hakaretler eşliğinde kapı dışarı edilir. Şirkette tesadüfen Murat’la tanışır, Bahar. Murat bu hayat dolu kızdan etkilenir. Aşk, Murat’ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenirken iki kadın arasında gelgitler yaşar. İlk aşkı, ilk göz ağrısı, çocuklarının annesi Yasemin’le, ikinci baharı Bahar arasında savrulur, durur.