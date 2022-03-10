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Gülşen sosyal medyayı salladı

Sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen Gülşen yeni şarkısı 'Lolipop' için çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Popçu, kıyafet seçimi ve verdiği pozlarla sosyal medyada olay yarattı.

Yayınlanma: 14:03 - 10 Mart 2022 Güncellenme:
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Gülşen sosyal medyayı salladı

Bir süredir sahnelerinde tercih ettiği kıyafetlerle adından söz ettiren Gülşen, yeni şarkısı ‘Lolipop’ için hazırlıkları tamamladı.

Cuma günü yayınlanacak olan yeni şarkısı için çektirdiği fotoğrafları da Instagram hesabından paylaştı.

45 yaşındaki popçunun lolilop yaladığı ve sakız patlattığı fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

Oyuncu Demet Özdemir, fotoğrafa alev emojisi koyarken şarkıcı Seda Sayan da “Şansın bol olsun” yorumunu yaptı. Yaşam koçu Şeyda Coşkun ise “Hep fark atan başarılı kadınım” dedi.

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