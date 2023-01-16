Hafsanur Sancaktutan’dan intihar açıklaması: Çok üzgünüm

Yediği akşam yemeğinin ardından zehirlenen ve midesi yıkanan Hafsanur Sancaktutan, hakkında intihar ettiğine dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

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Geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi oyuncu olan Deniz Can Aktaş ile ilişkisini bitiren Hafsanur Sancaktutan, cuma akşamı ailesiyle birlikte çıktığı yemek sonrası eve döndüğünde fenalaştı.

Apar topar hastaneye kaldırılan Sancaktutan’ın zehirlendiği ortaya çıktı. Midesi yıkanan ünlü oyuncu, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Bu olayın ardından intihar ettiği iddia edilen Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak tüm dedikoduları yalanladı.

Sancaktutan, “Herkese merhaba, biraz önce TV’de yayınlanan bir magazin programında beni ve ailemi çok üzen, çok zor durumda bırakan bir haber yapıldı. Tedavi olduğum hastaneden gerekli raporları alarak yasal bir süreç başlatacağım için avukatım tarafından bu aşamada detaylı bir açıklama yapmamam istendi. Tek söyleyeceğim 22 yaşında ailesini, işini ve hayatını çok seven bir gencim! Böyle bir habere maruz kaldığım için çok üzgünüm. Basında ve sosyal medyada bu konuda vicdanlı davranılacağına inanıyor, habere itibar edilmeyeceğini umuyorum. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bileklerini kestiği iddia edilen Hafsanur Sancaktutan yaptığı açıklamanın ardından bileklerinde bir şey olmadığını gösteren bir kareyi de paylaşarak, “Çok fazla mesaj geldi. Böyle bir fotoğraf koymak zorunda kaldım, çok üzgünüm” dedi.