Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında? Hazal Kaya nereli?

Son olarak Bizim Hikaye isimli dizide Filiz karakterine hayat vermiş olan Hazal Kaya hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Hazal Kaya kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

HAZAL KAYA KİMDİR

Hazal Kaya, 1 Ekim 1990 tarihinde Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. Tam adı Leyla Hazal Kaya’dır. Aslen Gaziantep'lidir. İlköğretimini Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda tamamladıktan sonra liseyi İstanbul İtalyan Lisesi’nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü'nden mezundur.

Kameralar karşısına ilk kez bir reklam filmi ile geçen Hazal Kaya, 2006 yılında rol aldığı Acemi Cadı dizisi ile televizyon dünyasına adım attı. Hazal Kaya ardından, lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. İlk sinema deneyimini ise Çalgı Çengi filmiyle gerçekleştirdi.

Adını Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Nihal Ziyagil karakteri ile duyuran Hazal Kaya, 2011 yılında reyting rekorlarını alt üst eden Adını Feriha Koydum dizisinde Feriha rolü ile başrolde yer almıştır.

Son olarak Bizim Hikaye dizisinde Filiz karakterini canlandıran Hazal Kaya, 2019 yılında yönetmen, senarist Ali Atay ile evlenmiştir ve “Fikret Ali” adında bir oğlu vardır.

Hazal Kaya'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – Bizim Hikaye (Filiz) (TV Dizisi)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Aslım) (Sinema Filmi)

2014 – İtrazım Var (Zeynep Bulut) (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Maral: En Güzel Hikayem (Maral) (TV Dizisi)

2013 – Mavi Dalga (Fırat'ın Sevgls) (Sinema Filmi)

2013 – Feyruz (Hazal) (TV Dizisi)

2013 – A.Ş.K. (Azra) (TV Dizisi)

2012 – Son Yaz Balkanlar 1912 (Emine) (TV Dizisi)

2012 – Bu Son Olsun (Lale) (Sinema Filmi)

2011 – Çalgı Çeng (Kapıdan Bakan Kız) (Sinema Filmi)

2011 – Behzat Ç.: Sen Kalbme Gömdüm (Berna Ç.) (Sinema Filmi)

2011 – Ay Büyürken Uyuyamam (Hülya) (Sinema Filmi)

2011 – 2012 – Adını Feriha Koydum (Feriha) (TV Dizisi)

2010 – 2012 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Sezon (Berna) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Aşk-ı Memnu (Nihal Ziyagil) (TV Dizisi)

2007 – Genco (Özge / Gülay) (TV Dizisi)

2006 – Taşların Sırrı (Bengü) (TV Dizisi)

2006 – Sıla (Berrin) (TV Dizisi)

2006 – Acemi Cadı (Pelin) (TV Dizisi)