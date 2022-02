Jennifer Lopez’den aşk itirafı: “Çok şanslı hissediyorum”

Jennifer Lopez, haftalık magazin dergisi People için verdiği röportajda Ben Affleck ile ikinci bir şans elde ettiği için çok şanslı hissettiğini söylüyor.

Jennifer Lopez People dergisinin kapağında yer alırken verdiği röportajda eski nişanlısı ile yeniden bir arada olmasını kutsal bir armağan olarak tanımladı.

Lopez, “Onunla birlikte olduğum için çok şanslı, mutlu ve gururlu hissediyorum. İkinci bir şans olarak güzel bir aşk hikayesi yaşıyoruz” dedi.

Lopez, seneler önce yaşadıkları ilişkinin medyanın çok gözü önünde olduğunu ve ayrılıkla beraber yaşadıkları pek çok şeyin bu defa kendilerini kamuoyu önünde yaşadıkları ilişki için daha çok hazırladığını belirtti: “İkimiz de ‘Vay canına, çok mutluyuz ve bunların hiçbirinin tekrar devreye girmesini istemiyoruz’ diyorduk. Artık daha yaşlıyız, daha akıllıyız, daha fazla tecrübeye sahibiz. Hayatımızın farklı bir dönemindeyiz; şimdi çocuklarımız var ve bu şeylerin çok bilincinde olmamız gerekiyor. Çok koruyucuyuz çünkü hepimiz için çok güzel bir zaman.”

İLİŞKİLERİNİ KUTSAL BULUYORLAR

Lopez, Affleck ile olan mutlu ve sevgi dolu ilişkisini korumak için elinden gelen her şeyi yapmak istediğini çünkü ikisinin de bunu kutsal olarak nitelediğini söylüyor.

Eski bir ilişkinin yeniden alevlenmesinde her şey biraz tanıdık gelse de Lopez, her şeyin tamamen farklı olduğunu yeni bir bölümün yaşandığını anlatıyor: “Yıllar öncesinden çok farklı hissettirmesi çok güzel. Birini bulduğunda ve onu gerçekten çok sevdiğinde ve bunun için ikinci bir şansın olduğunda, bu gerçekten ender, değerli, güzel bir şey ve biz bunu hafife almıyoruz.”

AİLELERİ BİR ARAYA GETİRMEK ZOR AMA…

Geçen yıl eski nişanlısı Alex Rodriguez’den ayrıldıktan sonra Affleck ile tekrar bir araya gelen Lopez’in, eski kocası Marc Anthony’den ikizleri var. Affleck’in de eski karısı Jennifer Garner’dan üç çocuğu var. Lopez bu nedenle aileleri bir araya getirmenin zor olabileceğini kabul etse de aşkın bunu kolaylaştırdığını söylüyor:

“Aşkın her şeye hükmettiğine inanıyorum. Aşk her zaman her şeyi fetheder; ilişkiler, çocuklar, iş, iş ilişkileri… Her şey ne kadar sevecen, açık olabileceğiniz ve kabullenebileceğinizle ilgili. Bir egoya sahip olmamak, sadece iyiyi kucaklamak, her zaman olumluya bakmak… İyi ve sağlıklı bir ilişki içinde olduğunuzda, bundan herkes faydalanır. Herkes.”

