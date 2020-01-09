Jess Molho kimdir? Jess Molho nereli ve kaç yaşında?

Jess Molho, 1976 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Dadı dizisi ile yaşayan Jess Molho hakkında merak edilenler haberimizde... Jess Molho nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Fox Play’de yayınlanan Gorbi dizisinde Murat karakterini canlandıran Jess Molho hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Jess Molho kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

JESS MOLHO KİMDİR?

Jess Molho, 4 Ekim 1976 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası Türk, annesi İtalyan Musevi'si olan Molho, Türkiye ile birlikte aynı zamanda İtalyan vatandaşıdır. Tüm eğitim hayatını İstanbul'da tamamlamıştır. Işık Lisesinden sonra Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde öğrenim görmüştür. Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünde de Yüksek Lisans yapmıştır.

1994 yılında başladığı TV sunuculuğu kariyerini halen sürdürmekte olan Jess Molho; O Ses Çocuklar, Aramızda Kalmasın, Ninja Warrior, Mutfaktakiler ve Ortaya Konuşalım adlı programları sunmuştur. Molho ayrıca, Dadı, Çarli İş Başında, Çocuklar Duymasın,Yaprak Dökümü, Mahşer, Sardunya Sokağı, Memur Muzaffer, Prenses Perfinya, Yahşi Cazibe, Acayip Hikayeler, Köstebekgiller, İşler Güçler, Kardeş Payı gibi yapımlarda rol almıştır. Zeynep Molho ile evli olan Jess Molho, Maya ve Tibet isimlerinde iki çocuk babasıdır.

Fox Play’de yayınlanan Gorbi dizisinde Murat karakterine hayat vermiş olan Jess Molho, 1.70 metre boyunda, 62 kilo ve Terazi burcudur.

Jess Molho’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Gorbi (Murat) (TV Dizisi)

2019 – Çat Kapı Aşk (Aras)(Sinema Filmi)

2014 – Kardeş Payı (TV Dizisi)

2012 – İşler Güçler (TV Dizisi)

2012 – Köstebekgiller (Profesör Fikri Güzel)(TV Programı)

2010 – Yahşi Cazibe (Deniz) (TV Dizisi)

2009 – SüpüRRR (Alper) (Sinema Filmi)

2008 – Prenses Perfinya (Hakan) (TV Dizisi)

2008 – Memur Muzaffer (TV Muhabiri) (TV Dizisi)

2007 – Sardunya Sokağı (Cemil) (TV Dizisi)

2007 – Mahşer (TV Dizisi)

2006 – Yaprak Dökümü (Görkem) (TV Dizisi)

2004 – 2011 – Sihirli Annem (Yavuz) (TV Dizisi)

2002 – Çocuklar Duymasın (TV Dizisi)

2000 – Çarli İş Başında (TV Dizisi)

2000 – Dadı (TV Dizisi)