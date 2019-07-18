Kalk Gidelim yeni sezonu ilk açan dizi oldu! Kalk Gidelim 3. sezonu ne zaman başlayacak?
Kalk Gidelim dizisi TRT1 ekranında 3. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezonu en erken açacak olan dizi olarak dikkat çeken Kalk Gidelim için izleyiciler Eylül ayını beklemek zorunda kalmayacak. 1 Haziran Cumartesi günü 73. bölümüyle birlikte sezon finali yapan Kalk Gidelim dizisi 74. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.
KALK GİDELİM YENİ SEZON FRAGMANI
KALK GİDELİM YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Emin Gürsoy ve Hayrettin'in başrollerinde yer aldığı Kalk Gidelim dizisinin 3. sezonu yeni bölümleriyle Ağustos'ta TRT 1'de olacak.