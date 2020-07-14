Katy Perry, doğum öncesi tatile çıktı

Ünlü şarkıcı Katy Perry, doğum öncesi dinlenmek için Orlando Bloom ile Malibu'ya gitti. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Perry, karnı burnunda haliyle dalgaların arasında stres attı.

Katy Perry ve Orlando Bloom, bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor. 7 aylık hamile olan Perry, doğum öncesi nişanlısı Orlando Bloom ile Malibu’ya tatile gitti.

Güneşin ve denizin tadını gün boyunca çıkaran Perry, vaktinin büyük bir kısmını denizde geçirdi. Giydiği mor mayosuyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, sahilde yürüyüş yaptıktan sonra tekrar denize girdi.

Perry, kendisi gibi hamile arkadaşıyla denizde vakit geçirirken, Orlando Bloom da su sporlarıyla ilgilendi.