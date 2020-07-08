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Katy Perry’nin sağ ayağı, görenlerin kafasını karıştırdı
Katy Perry’nin sağ ayağı, görenlerin kafasını karıştırdı
Ünlü şarkıcı Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom ile sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. 7 aylık hamile olan şarkıcının sağ ayağı ise sosyal m edya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları Perry'nin 6 tane ayak parmağının gözüktüğünü söylerken, bazıları da kemik çıkığı olabileceğini savundu.
Magazin 8 Temmuz 2020 - 11:36

Katy Perry ve nişanlısı Orlando Bloom, çocuklarının doğumu için gün sayıyor. Ünlü çift, California’daki Santa Barbara sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.

Backgrid USA

Çekilen görüntülerde ise Perry’nin sağ ayağı sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Perry’nin sağ ayağında 6 tane parmağının gözüktüğünü söylerken, bazıları ise kemik çıkığı olabileceğini belirtti.

Backgrid USA

Ancak Perry’nin altı parmağı olmadığı, görünenin kemik çıkığı olduğu biliniyor.

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Son güncelleme: 11:54 - 08.07.2020
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