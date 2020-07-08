Katy Perry’nin sağ ayağı, görenlerin kafasını karıştırdı
Katy Perry ve nişanlısı Orlando Bloom, çocuklarının doğumu için gün sayıyor. Ünlü çift, California’daki Santa Barbara sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.
Çekilen görüntülerde ise Perry’nin sağ ayağı sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Perry’nin sağ ayağında 6 tane parmağının gözüktüğünü söylerken, bazıları ise kemik çıkığı olabileceğini belirtti.
Ancak Perry’nin altı parmağı olmadığı, görünenin kemik çıkığı olduğu biliniyor.