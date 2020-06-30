Katy Perry’den intihar itirafı

Orlando Bloom ile birlikteliğinden ilk çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanan Katy Perry, Bloom ile ayrı oldukları dönemde albüm satışlarınında sert düşüş yaşamasıyla intiharın eşiğine geldiğini itiraf etti.

Ünlü şarkıcı Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom ile yaşadıkları ilişki hakkında itiraflarda bulundu. İlk bebeğine hamile olan Perry, 2017 yılında Bloom ile ayrı oldukları dönemde intiharın eşiğine geldiğini anlattı. 35 yaşındaki şarkıcı, Bloom ile geçici bir ayrılık yaşadıklarını ve albüm satışlarındaki keskin düşüşün de kendisine zor günler yaşattığını söyledi.

Perry, 2017 yılında çıkardığı Witness adlı albümünün 2013 yılındaki albümü Prism’in onda biri kadar satış yaptığını söyleyerek yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle ifade etti:

* Kariyerim yukarı doğru giderken yaşadığım düşüş kelimenin tam anlamıyla beni ortadan ikiye böldü. Şimdi kızımın babası olacak erkek arkadaşımla da o dönem ayrıydık. Sonra yeni albüm heyecanı yaşadım ama bu onaylama da bana iyi gelmedi ve bu yüzden çöktüm.

SiriusXM CBC radyosuna konuşan Perry, o dönemde intiharı düşündüğünü de söyledi. Perry, “Umut, Tanrı ile ilişkimden dolayı her zaman bir seçenek oldu. Benden daha büyük bir şeyin beni bir amaç uğruna yarattığını ve tek kullanımlık olmadığımı, yaratılan her insanın bir amacı olduğunu düşünerek umudumu yitirmedim” dedi.