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Katy Perry: Karantinada anneliği öğreniyorum
Katy Perry: Karantinada anneliği öğreniyorum
Bebeğini kucağına almak için gün sayan Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom'un oğlu Flynn sayesinde karantinadayken anne olmayı hızla öğrendiğini söyledi.
Magazin 23 Mayıs 2020 - 15:08

Corona virüsü nedeniyle uygulanan karantinayı nişanlısı Orlando Bloom ve onun küçük oğlu Flynn ile birlikte geçiren Katy Perry, katıldığı bir programda yaşadığı süreci anlattı.

Salgın sürecinde evde izole olarak yaşayan ünlü şarkıcı, karantinanın anneliğe hazırlanmasına yardımcı olduğunu belirterek, “Hızla anne olmayı öğreniyorum” dedi.

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Çocukların yaptığı müziği çok sevdiğini ve bu yüzden onlara alışkın olduğunu söyleyen Perry, “Ama sabah erken saatte gözlerini bana dikmiş bir çocuk tarafından uyandırılmaya alışkın değilim” şeklinde konuştu.

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Geçen hafta yayınladığı yeni şarkısı Daisies’e çektiği klipte tamamen soyunması da dikkat çekmişti.

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Flynn’in annesi Avustralyalı model Miranda Kerr ile Orlando Bloom, üç yıllık evliliklerinin ardından 2013 yılında boşanmıştı.

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