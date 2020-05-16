Katy Perry, yeni şarkısını hamile pozlarıyla tanıttı
Ünlü şarkıcı Katy Perry, beyaz bir elbiseyle ormanda çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Yeni şarkısı Daisies’i tanıttığı fotoğraflarını, şarkının klibinin de yönetmen koltuğunda oturan Liza Voloshin çekti.
Perry’nin fotoğraflarında karnının iyice büyüdüğü dikkat çekti. Ünlü şarkıcının paylaşımları takipçileri tarafından kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.
2019 yılının Şubat ayında sevgilisi Orlando Bloom ile nişanlanan Perry, bebek beklediği yönündeki haberleri de sosyal medya üzerinden duyurmuştu.