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Katy Perry, yeni şarkısını hamile pozlarıyla tanıttı
Katy Perry, yeni şarkısını hamile pozlarıyla tanıttı
Orlando Bloom ile ilk bebeklerini bekleyen şarkıcı Katy Perry, karnı burnunda pozlarını Instahgram hesabından takipçileriyle paylaştı. Perry'nin paylaşımları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Magazin 16 Mayıs 2020 - 11:22

Ünlü şarkıcı Katy Perry, beyaz bir elbiseyle ormanda çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Yeni şarkısı Daisies’i tanıttığı fotoğraflarını, şarkının klibinin de yönetmen koltuğunda oturan Liza Voloshin çekti.

Instagram

Perry’nin fotoğraflarında karnının iyice büyüdüğü dikkat çekti. Ünlü şarkıcının paylaşımları takipçileri tarafından kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.

Instagram

2019 yılının Şubat ayında sevgilisi Orlando Bloom ile nişanlanan Perry, bebek beklediği yönündeki haberleri de sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

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