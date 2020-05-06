Katy Perry, MET Gala iptal olunca hazırlattığı kıyafeti giyemedi

Şu an 7 aylık hamile olan Katty Perry, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla üzgün olduğunu dile getirdi. MET Gala iptal olmasaydı Jean Paul Gaultier imzalı kıyafeti giyeceğini belirten Perry "Met Gala 2020’de bu olacaktı" dedi...

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, iki ay önce çektiği kliple 5 aylık hamile olduğunu duyurdu. Nişanlısı ünlü oyuncu Orlando Bloom ise bir süre sonra bebeğin kız olacağını açıkladı. Ünlü şarkıcı açıklamanın ardından hamile kıyafetleriyle medyada yer almaya başladı. Perry dün de, ertelenen MET Gala için hazırlattığı Jean Paul Gaultier imzalı kıyafeti sosyal medya hesabından paylaştı ve “Met Gala 2020'de bu olacaktı” dedi…

Üzgün olduğu her halinden belli olan Katy Perry, MET Gala için, Madonna’nın meşhur koni şeklindeki giysisine bir saygı duruşu niteliği taşıyan kıyafet seçtiğini söyledi. Koni şeklindeki sütyen kısmıyla hatırlanan kıyafeti Gaultier, 1983 yılında tasarlamıştı. Madonna, 1990 yılında çıktığı Blonde Ambition adlı turnede giyince kıyafet meşhur olmuştu..