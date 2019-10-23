Keira Knightley şöhretle başa çıkamadığını itiraf etti

Ünlü İngiliz oyuncu Keira Knightley, 2003 yılında başrolünde yer aldığı Karayip Korsanları serisinin ilk filminden sonra gelen dünya çapındaki şöhretiyle başa çıkamadığını anlattı. 34 yaşındaki Knightley, o dönemde sinir bozukluğu yaşadığını itiraf etti.

The Telegraph’tan Robbie Collin’e konuşan ünlü oyuncu, Amy Winehouse ve Britney Spears’ı örnek vererek, “Zihinsel sağlığınız yerinde olsa bile magazinciler sizi o noktaya itiyorlardı. Bir defasında onlara ‘Aranızdan birini öldüreceğim’ dedim. Onlar da bana eğer yaparsam daha çok para kazanacaklarını söylediler” dedi.

“BÜYÜK BÜTÇELİ FİLMLERLE GELEN ŞÖHRETLE BAŞA ÇIKAMIYORUM”

Beyaz perdeye iki yıl ara vermenin kendisine iyi geldiğini söyleyen Knightley, “Şunu öğrendim ki, büyük bütçeli filmlerde oynamak istemiyorum. Çünkü bu şekilde gelen şöhretle başa çıkamıyorum” dedi.

Başarılı oyuncu en son bu yıl vizyona giren The Aftermath (Sonra) isimli filmde rol aldı.