Kylie Jenner’dan Banu Alkan’a mesaj

Oyuncu Banu Alkan, kendisini taklit etmekle suçladığı ve hayranlarıyla birlikte etkileşim yağmuruna tuttuğu Kylie Jenner'ın kendisine bu kez mesaj attığını öne sürdü.

Bir döneme damgasını vuran ‘Afrodit’ lakaplı oyuncu Banu Alkan (62), geçen günlerde Kim kardashian’ın üvey kardeşi Kylie Jenner’a (23) sosyal medya hesabından göndermelerde bulundu.

Alkan, gençlik dönemlerinde çekilen pozlarını yayınlayarak, fotoğraflarda Kylie enner’ın kendisini taklit ettiğini düşünüyor ve ona “Kezban” diyor.

Geçen günlerde Kylie Jenner’ın kendisini taklit ettiğini iddia ederek “Yeter artık, taklitçi kezban!” diyen Banu Alkan, bu kez Jenner’ın kendisine mesaj attığını iddia ederek bir fotoğraf yayınladı.

“YETER, KAPA ÇENENİ!”

Alkan’ın yayınladığı mesajlarda, Jenner’ın “Yeter, kapa çeneni! Sen ve fanların sürekli beni etiketliyorsunuz. Eğer böyle devam ederseniz siz ve menajeriniz avukatımla uğraşmak zorunda kalırsınız” yazdığı görüldü.

Bir grup sosyal medya kullanıcısı ise Jenner’ın Alkan’a gönderdiği mesajın gerçek olmadığını sahte olabileceğini iddia etti.

Alkan, bir dönem giydiği yeşil elbisesinin de taklit edildiğini öne sürerek, “Kumaşlarıma kadar, seçtiğim renklere kadar kopyacı Kezban” mesajını yayınlamıştı.