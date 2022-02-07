Mahsun Kırmızıgül’den zamlara türkülü tepki: Bunların hiçbiri doymak bilmez

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül zam yağmuruna türkü paylaşarak tepki gösterdi.

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İğneden ipliğe gün aşırı gelen zamlara yönelik toplumun tüm kesimlerinden tepki yağıyor.

Zamlar sonrası halk birden çok ilde sokağa çıkıp protestolar düzenlerken ünlü isimler de tepkisiz kalmadı.

Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Yeşim Salkım, Gülse Birsel gibi birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarında zamları eleştirmişti.

Zamlara yönelik son ünlü tepkisi de şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızgül’den geldi.

Kırmızıgül, Twitter hesabından ‘Elektrik, doğalgaz ve zamlar’ notuyla ‘Nasihat’ isimli türküsünden bir bölüm paylaştı.

Türküde şöyle deniyor:

“Aç gözlüyle sakın dost olma. İkram bilmez nizam bilmez. Yol bilmez yordam bilmez. En mühimi de bunların hiçbiri doymak bilmez. Sen seni bil sen seni.”

TÜİK'in perşembe günü açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 arttı. Böylelikle yıllık enflasyon yüzde 48,69'u bulmuştu. Veriler enflasyonda 19 yıllık zirvenin yenilendiğini göstermişti.

Ancak bağımsız sosyal bilimciler tarafından kurulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 12 aylık enflasyonu yüzde 114,87 hesaplamıştı. Ocaktaki artışsa yüzde 15,52.

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